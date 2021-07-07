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金山削減警察部門預算 市府與議會達共識

記者李晗 / 舊金山報導
市長布里德與議會議員、財政預算主席楊馳馬。（本報檔案照片）
市長布里德與議會議員、財政預算主席楊馳馬。（本報檔案照片）

舊金山連續爆出惡性治安事件之後，削減警察經費（defunding the police）的事情在府會及社區之中鬧得沸沸揚揚。最新的情況進展，針對執法部門預算削減，市府與議會已經達成共識。

具體而言，舊金山下一財年百億預算案中，市長布里德（London Breed）原本推動的警察學校（Police Academy）兩年招生方案，遭到不同程度的經費削砍，縣警局（Sheriff）在醫療機構內的執勤警員人數也被減少，但市警察局（SFPD）的加薪和加班費，則獲得議會通過。

警校招生 將逐年減額

舊金山警力究竟是否充足，一直是政壇爭議的話題。根據官方委派第三方機構Matrix Consulting做的調查顯示，舊金山需要2176名警員。但是實際上，舊金山目前的警察人數只有1770人，也就是相當於有400多個警員短缺，大概佔總體人數的18%。

隨後，市長布里德提出警察學校招生方案，要在未來兩個財年當中每年招100人，兩年加起來200人，來維持警力人手。然而最終，經過市長辦與議會的協商，警察學校未來兩年的招生的人數從100+100，變成了85+50。

舊金山騎警。（本報檔案照片）
舊金山騎警。（本報檔案照片）

議會財政主席楊馳馬（Matt Haney）表示，第一年的削減（15名警校學生名額）是很小的削減，而且這個數字就是基於警察學校本身能夠招到的名額定的。至於第二年直接削減了一半（50個名額），他認為因為有大筆的資金轉投入去了醫療救護隊伍，不過這個數字可以在明年的預算中再討論。

楊馳馬強調維持警力的重要性，以及支持在警察群體中增加多元化、說多種語言的警員。此外，議會通過了警察部門的加薪方案。

警力縮減 醫護安全受關注

另一個主要的警力削減則是市內大型醫院內的警員人手。在全市多個醫療機構內，現在都會有縣警局的警員（deputy）在現場維持治安。

在最新的預算案中，衛生局則提出要求減少醫院中的警員，獲得市長布里德的支持。縣警局警長辦公室主任周朝彪（Rich Jue）透露，目前在全市多個大醫院中，總共將會削減15位警員駐守現場，然後增加31名醫護搶救人員。舉例而言，像是在舊金山總醫院（ZSFGH），就會減少11位執法人員在現場。

這個削減的方案也得到市議會支持。

醫院內醫護人員的安全此前備受關注。早前總醫院內就驚爆有兩名亞裔的醫護人員遭到仇恨犯罪的攻擊。

布里德：保障城市安全

針對削減後的警察預算，市長布里德中文發言人李美生表示，市長最初的預算方案是為了保持警力，尤其是在社區中有步行巡警。「雖然現在市議會在總體上削減了預算，我們將會在現有的預算中使用我們的資金，來保障城市和居民的安全。」李美生透露，市長會在未來的預算案中繼續增加投入，保持全市能夠有合適的警力。

警察 預算 舊金山

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