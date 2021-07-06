國慶混亂12小時 屋崙警疲於奔命 警長籲增加資源

屋崙警方在國慶假期疲於奔命，呼籲重視警力不足問題、增加資源。(圖取自電視截圖)

屋崙 警方在國慶日7月4日夜間12小時的連續混亂期間，徹夜處理7起槍擊事件、2起死亡案件與大規模慶祝活動，警方疲於奔命。屋崙警長阿姆斯壯(LeRonne Armstrong)呼籲，增加警力資源。

7起槍擊案發生自7月4日晚間6時30分至7月5日上午10時，其中有6起案件在東屋崙、1起在北屋崙。其中一名被害人是16歲男孩。另一名48歲男子在午夜剛過時、死在大街上，成為今年發生第67起凶殺案。另一名男子死於頭部鈍器傷害，還有另一名女性被害人傷勢嚴重。

阿姆斯壯表示，屋崙威脅人身安全的暴力程度如此高漲，救護系統負荷大，需要較長時間才能做出回應。他指出，過去24小時在屋崙相當混亂，大部分案件導因於慶祝槍聲，是他見過7月4日槍響最多一次。在一場有300多輛車、200名與會者的城市慶祝活動，一些參加者手持槍枝、用雷射光指向警察 ，有觀眾被汽車撞倒受傷，警方逮捕多人並沒收槍枝。

阿姆斯壯表示，儘管警方已準備好在節日期間打擊非法煙火活動，但暴力程度高漲，在活動間奔波的資源與警員人數很少，無法應對。

屋崙消防隊員也在忙碌的國慶周末，接獲了61通與火災有關的電話，並於5日凌晨收到3起火災通知。消防局副局長盧比(Nick Luby)指出，3起火災中有2起可能因為煙火引起。

阿姆斯壯抨擊屋崙市議會投票，將約 1800 萬元經費，自警察預算 移至暴力防治以及社會服務。他以今年7月4日為例說明，屋崙警力資源緊張，目前僅有714名警察，比例約為每10萬民居民，有165名警察，舊金山為每10萬名居民有202名警力配置。

重新分配警察經費的決定，導致飽受暴力衝擊的屋崙更加分裂。支持者表示，目的是解決犯罪根源，例如失業與幫派暴力。新預算將投資屋崙市暴力防治部門，與社區組織合作，杜絕街頭暴力。阿姆斯壯是屋崙在地人，他透露將舉辦集會，呼籲社區結束暴力，讓民眾放下槍枝，正視到生命正在快速流失的警訊，帶給社區創傷與痛苦。