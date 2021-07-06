我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加3大山火受控程度增加 強風威脅未除 仍可能擴大

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

國慶混亂12小時 屋崙警疲於奔命 警長籲增加資源

編譯組／灣區5日電
屋崙警方在國慶假期疲於奔命，呼籲重視警力不足問題、增加資源。(圖取自電視截圖)
屋崙警方在國慶假期疲於奔命，呼籲重視警力不足問題、增加資源。(圖取自電視截圖)

屋崙警方在國慶日7月4日夜間12小時的連續混亂期間，徹夜處理7起槍擊事件、2起死亡案件與大規模慶祝活動，警方疲於奔命。屋崙警長阿姆斯壯(LeRonne Armstrong)呼籲，增加警力資源。

7起槍擊案發生自7月4日晚間6時30分至7月5日上午10時，其中有6起案件在東屋崙、1起在北屋崙。其中一名被害人是16歲男孩。另一名48歲男子在午夜剛過時、死在大街上，成為今年發生第67起凶殺案。另一名男子死於頭部鈍器傷害，還有另一名女性被害人傷勢嚴重。

阿姆斯壯表示，屋崙威脅人身安全的暴力程度如此高漲，救護系統負荷大，需要較長時間才能做出回應。他指出，過去24小時在屋崙相當混亂，大部分案件導因於慶祝槍聲，是他見過7月4日槍響最多一次。在一場有300多輛車、200名與會者的城市慶祝活動，一些參加者手持槍枝、用雷射光指向警察，有觀眾被汽車撞倒受傷，警方逮捕多人並沒收槍枝。

阿姆斯壯表示，儘管警方已準備好在節日期間打擊非法煙火活動，但暴力程度高漲，在活動間奔波的資源與警員人數很少，無法應對。

屋崙消防隊員也在忙碌的國慶周末，接獲了61通與火災有關的電話，並於5日凌晨收到3起火災通知。消防局副局長盧比(Nick Luby)指出，3起火災中有2起可能因為煙火引起。

阿姆斯壯抨擊屋崙市議會投票，將約 1800 萬元經費，自警察預算移至暴力防治以及社會服務。他以今年7月4日為例說明，屋崙警力資源緊張，目前僅有714名警察，比例約為每10萬民居民，有165名警察，舊金山為每10萬名居民有202名警力配置。

重新分配警察經費的決定，導致飽受暴力衝擊的屋崙更加分裂。支持者表示，目的是解決犯罪根源，例如失業與幫派暴力。新預算將投資屋崙市暴力防治部門，與社區組織合作，杜絕街頭暴力。阿姆斯壯是屋崙在地人，他透露將舉辦集會，呼籲社區結束暴力，讓民眾放下槍枝，正視到生命正在快速流失的警訊，帶給社區創傷與痛苦。

屋崙 警察 預算

上一則

放煙火導致？東灣赫克力斯民居火災

下一則

隨機作案？撞車後劫財 屋崙華埠現怪異搶案

延伸閱讀

屋崙警局預算是否削減？市長、議員隔空交火

屋崙警局預算是否削減？市長、議員隔空交火
屋崙機場獨立日旅客人流 去年同期3倍

屋崙機場獨立日旅客人流 去年同期3倍
屋崙警局預算減少 華埠義工憂治安 獨立日仍巡邏

屋崙警局預算減少 華埠義工憂治安 獨立日仍巡邏
屋崙警局預算是否削減？市長、議員隔空交火

屋崙警局預算是否削減？市長、議員隔空交火
警察經費之爭 屋崙市長批議會：讓城市變得不安全

警察經費之爭 屋崙市長批議會：讓城市變得不安全

熱門新聞

加州議會通過2626億元年度預算。圖為紐森先前說明預算內容時的畫面。（美聯社）

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

2021-06-30 02:18
加州議會通過2626億元年度預算。圖為紐森先前說明預算內容時的畫面。（美聯社）

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

2021-06-30 01:11
7月1日起，加州將禁止居民在30天內購買超過一把的半自動步槍。（Getty Images）

加州7月1日起多項新法上路 金門大橋過橋費再漲

2021-06-30 02:20
11歲的Sean和9歲的Noah從2020年6月開始在網路上接單，到府修車，已成為南灣矽谷知名的修車「小師傅」。（照片：Hugo Chien提供）

避疫發奇想 矽谷父帶2子創業修理腳踏車

2021-06-29 02:16
加州全面重開才兩周，灣區新增病例已激增20%。（美聯社）

重啟僅2周 加州新冠確診已激增2成

2021-07-02 01:16
Google計畫7月將在自願基礎上重新開放加州辦公室。（美聯社）

Google：7/12重開加州辦公室 員工採自願回公司上班

2021-06-29 13:40

精彩推薦

超人氣

更多 >
睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲
脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺
老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才
「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考

「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考
血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死

血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死