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北加3大山火受控程度增加 強風威脅未除 仍可能擴大

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北加3大山火受控程度增加 強風威脅未除 仍可能擴大

編譯組／綜合5日電
北加三大山火救火工作獲得進展，受控程度增加。圖為2日從遠處看到的「鹽火」煙霧。（美聯社）
北加三大山火救火工作獲得進展，受控程度增加。圖為2日從遠處看到的「鹽火」煙霧。（美聯社）

北加州三大山火5日受控程度提高，火勢最猛烈的沙斯達縣（Shasta County）「鹽火」（Salt Fire）已被消防員往沙加緬度河（Sacramento River）方向驅趕，逐漸離開住宅區。但因未來的天氣，仍可能有強風，火場擴大蔓延的危險尚未解除。

由於「鹽火」、「岩漿山火」（Lava Fire）和「泰能山火」（Tennant Fire）的火場都鄰近5號公路，5日度完國慶日長周末使用5號公路返家的民眾，可以從遠處看到這三場大火冒出的煙霧。

美國國家森林局（U.S. Forest Service）5日發出聲明表示，鹽火附近地區的撤離令和警報仍然有效，由於火場十分接近5號公路，當局呼籲駕駛人行經當地時要特別小心。

鹽火面積5日增至1萬1693畝，僅20%受控，是北加目前三大山火中最具破壞性的火災，已燒毀27棟房屋和14座附屬建築，這些被燒毀的房屋大部分位於Gregory Creek Acres社區。

國家森林局說：「鹽火昨日朝西北地區Fenders Ferry的方向延燒，所幸消防人員在晚上成功將它引往沙加緬度河方向，今日繼續進行控制工作。」

在超過1000名消防員的努力下，岩漿山火救火工作周末獲得顯著進展，火場面積雖已擴大為2萬4974畝，但70%火勢已受到控制。

國家森林局表示，岩漿山火仍然活躍，沙斯達山（Mt. Shasta）部分山坡還在燃燒。由於它蔓延到Union Pacific鐵路線，部分鐡路橋梁被燒毀，但重建工作已展開。

泰能山火5日面積也擴大為1萬零541畝，51%已獲得控制。泰能山火已燒毀5棟建築物，包括兩棟房屋，目前還有數百棟房屋受到威脅。

國家森林局說：「本周會繼續維持乾熱和不穩定的天氣型態，預測6日起西南風會增強，將構成嚴重的火災條件。」因此，北加地區山火危險還遠未解除，火場仍有重新擴大的可能。

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