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Delta傳播迅速 成加州主要病毒 6月病例暴增7倍

編譯組／綜合報導
最早在印度現蹤的新冠肺炎Delta病毒，已成為加州主要病毒株。（美國過敏和傳染病研究所所洛磯山實驗室）
最早在印度現蹤的新冠肺炎Delta病毒，已成為加州主要病毒株。（美國過敏和傳染病研究所所洛磯山實驗室）

具有高度傳染力的新冠肺炎Delta變種病毒在全美迅速傳播，如今已成為加州排名第一的變異病毒株，達三成五，6月病例比5月暴增近七倍。近期加州住院人數，也因確診Delta病毒比例增加開始上升。加州州長紐森（Gavin Newsom）說，「住院人數正在增加，而大多數患者都沒接種疫苗。」

此種令人不安的發展，凸顯對未接種疫苗人群的危險。然儘管如此，仍有證據表明，全美可用的疫苗對Delta變種病毒有效。

美國過敏和傳染病研究所所長（NIAID）佛奇（Anthony Fauci）指出，近期研究表明，輝瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗對Delta變種病毒有效率為88%，接種兩劑後，對住院的有效率為96%。AZ疫苗未獲准在美使用，但與使用相似技術的嬌生疫苗，對住院有效率為92%。

公共衛生官員表示，儘管完全接種疫苗者免受死亡影響，但最大的未知是，輕症或無症狀者，可能傳染給其他人。因此希望居民在未知疫苗接種的情況下戴口罩。

加州公共衛生局（California Department of Public Health）發布最新數據顯示，加州6月染疫者，有35.6%確認為Delta病毒，5月Delta僅占加州染疫的5.6%。

如今Delta變種病毒，比先前在英國首次被發現的Alpha病毒傳播更廣泛。該病毒是加州4月與5月主要病毒株。而加州的變種病毒Epsilon，目前在分析的病例中不到2%。

Delta病毒在全美迅速傳播，全國25%病例屬Delta病毒，部分地區近半的染疫者感染該病毒。

6月12日加州新冠肺炎住院人數降至915人，是加州疫情以來最低水平。但至30日有1090新冠肺炎住院患者，增加16%。其中疫情較重的洛縣住院人數6月12日創下212人的歷史新低，但至7月1日有275人住院，增加30%。

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