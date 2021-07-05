不一樣的國慶日…加州逾千消防員 偏遠山區戰野火

消防員在國慶假日期間繼續與野火搏鬥。(JOSH EDELSON/AFP via Getty Images)

加州 消防隊國慶日周末在悶熱的天氣下，繼續在北加州偏遠地區與三處兇猛的野火搏鬥，成功擋住野火繼續蔓延穿越險峻的地形。野火爆發地點北加州沙斯達山 (Mount Shasta) 與俄勒岡州邊界國慶日周末氣溫飆高到100度，雷聲隆隆不斷。消防隊員表示，可望繼續控制火勢。目前這三處野火已穿越地勢險峻的偏遠地區，迫使地方數千居民撤離家園。

上周爆發於沙斯達山區的岩漿野火 (The Lava Fire) 已焚毀2萬4000畝林地，目前這起規模龐大的野火已26%控制住。沙斯達 - 三一森林行動處 (Shasta-Trinity Forest Operation) 首席訓練員吉里蘭德 (Kerri Gilliland) 表示，消防隊員傾全力與97號公路附近的野火搏鬥。

岩漿野火東側靠近維特尼溪 (Whitney Creek) ，沙斯達山區以南地區。消防隊員使用推土機與直升機與崎嶇地形野火搏鬥。國慶假期間，共有約1500名消防員與此處山火 搏鬥。

吉里蘭德表示，這次野火爆發地區東南端地形險峻，山路崎嶇，有些地區乃為岩漿冒出處。然而消防隊與山火搏鬥已掌握部分控制，雖然撤離令仍然有效，可是沙斯蒂納湖 (the Lake Shastina) 與卡里克地區 (Carrick areas) ，撤離令規定內容已轉緩和。

爆發於克拉瑪斯國家森林 (the Klamath National Forest) 的特蘭德野火 (the Tennant Fire)已焚燒近一周，焚毀俄勒岡邊界一萬畝以上林地。這場野火兩天前才6%控制住，目前控制林區已達17%。

消防員表示，北加州地區與俄勒岡州邊境地帶的山風與氣溫變化無常，野火焚燒地區東西兩邊氣溫相差約有10度。災區西邊有時出現暴風雨，雖然會造成消防行動困難，也會產生抑制山火的作用。

野火專家艾爾姆奎斯特 (Nic Elmquist) 說，岩漿野火西側氣溫炎熱，可是消防隊員表現極佳，情況將會愈來愈好。

另外近5號州際公路地區的沙特野火 (Salt Fire) 火勢蔓延迅速，Lakehead地區民眾已遭撤離。這場野火已焚毀約7500畝林地、另41棟建築。消防局已出動近500名消防員前往災區現場，與沙特野火搏鬥。消防局表示，Lakehead地區撤離令仍繼續執行中。

消防隊領導表示，野火繼續蔓延到金寶溪 (the Campbell Creek) 與克雷恩山區 (Crane Mountain areas) ，消防隊國慶周末將繼續全力控制5號州際公路野火。5號州際公路南北貫穿加州與加拿大。加州交通處 (Caltrans) 計畫關閉5號公路部分路段，並警告民眾如無特別需求，不要前來野火災區附近。5號公路近俄勒岡邊境地區上周一度關閉，3日又重新開放通車。