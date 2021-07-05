10分鐘狂吞76熱狗 來自聖荷西的吃熱狗大王又奪勝

聖荷西贏得了他的第14次吃熱狗大賽勝利。(Getty Images)

來自聖荷西的吃熱狗大王切斯納德 (Joey Jaws Chestnut) ，4日美國 國慶日當天在男子組納森吃熱狗大賽 (Nathan's Hot Dog Eating Contest) 中，於10分鐘內狂吃76隻熱狗，不但贏得了他的第14次吃熱狗大賽勝利，也打破了他個人保持的紀錄。納森吃熱狗大賽女子組冠軍由雷斯科 (Michelle Lesco) 奪得。

切斯納德去年以10分鐘內吃掉75隻熱狗贏得冠軍頭銜。今年多吃一隻，打破個人保持紀錄。

聖荷西的切斯納德10分鐘吃下76隻熱狗，贏得今年納森吃熱狗大賽冠軍。(Getty Images)

切斯納德贏得大賽，接受訪問時說，雖然一下子吃掉這麼多熱狗，不是很舒服，「不過許多人在一旁加油喝采，感覺很棒！」

女子吃熱狗紀錄保持者蘇多 (Miki Sudo) 目前正在待產，因此沒有參加今年吃熱狗大賽。

過去每年一度的7月4日美國國慶吃熱狗大賽是在停靠在布魯克林康尼島 納森旗艦店 (Nathan's flagship shop) 舉行。今年由於疫情 限制，改在Maimonides 公園的少棒球場舉辦。前來觀賞吃熱狗大賽觀眾高達5000人。

去年由於疫情關係，國慶日吃熱狗大賽並沒邀請觀眾參加。切斯納德說，去年比賽時，他特別想念觀眾，今年熱鬧極了，這種情景非常棒。