我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增37例 市場群聚案「外圍篩檢狀況好」

金山灣區華裔二戰老兵獲頒國會金章 家屬共享光榮時刻

警察經費之爭 屋崙市長批議會：讓城市變得不安全

編譯組／屋崙3日電 
屋崙市長薛麗比就警察經費爭論問題抨擊市議會成員。 （美聯社）
屋崙市長薛麗比就警察經費爭論問題抨擊市議會成員。 （美聯社）

屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）7月2日對市議會的一些成員作出了尖銳的回應，因為市議會投票同意將市長警察預算中約1800萬元轉用於資助預防暴力和社會服務。這些市議員說，市長在有關預算問題上誤導了公眾。薛麗比回應說，她「不會容忍誹謗我或我們敬業的專業工作人員的不實指控」，她堅持自己的說法，即認為市議會最近的行動將使這座城市變得不安全。

在屋崙暴力犯罪激增的情況下，市議會和市政府就如何最好地確保城市安全展開了辯論。今年5月，薛麗比提出了一項為期兩年的預算計畫，該計畫將增加對警察局的撥款，總支出為6億9300萬元。

而7月1日通過的市議會38億元的預算案取代了薛麗比的計畫，盡管也增加了對警察的撥款，但數額略小，兩年的警察預算總額約為6億7300萬，僅略高於前一個預算周期。而從警察預算中轉出的近1800萬元，將轉而資助預防暴力的措施和社會服務。

屋崙警察局長阿姆斯壯也召開新聞發布會，批評市議會轉移警局預算。（電視新聞截圖）
屋崙警察局長阿姆斯壯也召開新聞發布會，批評市議會轉移警局預算。（電視新聞截圖）

薛麗比本來計畫再增加兩所警察學校，使總數達到6所，但市議會通過的預算將只夠為四所警察學校提供資金。同時，還將凍結50個空缺的警官職位。

本周早些時候，警察局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）召開新聞發布會，尖銳地批評了市議會的這一舉動，他呼應市長薛麗比先前的聲明表示，如果市議會通過他們的預算，必將「大幅削減警察資金，削弱911響應，並大幅減少警官的人員配置。」

作為回應，市議會主席勵琪（Nikki Fortunato Bas）、市議員卡爾布（Dan Kalb）、加洛（Noel Gallo）和法夫（Carroll Fife）7月1日致信薛麗比，稱市府的有關聲明「不僅包含一些不準確的內容，而且還誤導公眾，並在一些居民中加劇了恐懼。」

市議員說，他們的預算實際上增加了約3850萬美元的總體警察開支，並沒有 「削減」該部門的資金。此外，在預算的第一年，從六所警察學院中削減兩所不會影響目前的911響應時間，因為這些額外的警察在第一年結束前不會畢業。

市議員指出，雖然在預算的第二年可能會感受到一些影響，但對MACRO的投資，即利用消防局雇員回應一些非緊急的911電話的試點計畫，也將有助於911響應時間。

薛麗比駁斥了市議會的信，指其並沒有考慮到灣區的通貨膨脹和「迅速增加的生活成本」。薛麗比說。「我們知道，每年我們都必須花更多的錢來提供同樣的服務。

警察 預算 屋崙

上一則

在灣區…持有、燃放煙火 小心違法挨罰

下一則

浪子回頭 亞裔受刑人的回歸路

延伸閱讀

屋崙削減警局預算1840萬 義工隊長失望

屋崙削減警局預算1840萬 義工隊長失望
再增1期警察學院？屋崙折衷方案被否決

再增1期警察學院？屋崙折衷方案被否決
屋崙削減警局預算1840萬 義工隊長失望

屋崙削減警局預算1840萬 義工隊長失望
再增1期警察學院？屋崙折衷方案被否決

再增1期警察學院？屋崙折衷方案被否決
舊金山屋崙華埠藍天使 連署反對刪警局預算

舊金山屋崙華埠藍天使 連署反對刪警局預算

熱門新聞

加州議會通過2626億元年度預算。圖為紐森先前說明預算內容時的畫面。（美聯社）

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

2021-06-30 02:18
加州議會通過2626億元年度預算。圖為紐森先前說明預算內容時的畫面。（美聯社）

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

2021-06-30 01:11
7月1日起，加州將禁止居民在30天內購買超過一把的半自動步槍。（Getty Images）

加州7月1日起多項新法上路 金門大橋過橋費再漲

2021-06-30 02:20
11歲的Sean和9歲的Noah從2020年6月開始在網路上接單，到府修車，已成為南灣矽谷知名的修車「小師傅」。（照片：Hugo Chien提供）

避疫發奇想 矽谷父帶2子創業修理腳踏車

2021-06-29 02:16
加州全面重開才兩周，灣區新增病例已激增20%。（美聯社）

重啟僅2周 加州新冠確診已激增2成

2021-07-02 01:16
異常熱浪本周末席捲西海岸，波特蘭可達華氏109度高溫。(Getty Images)

危險熱浪周末席捲美西 波特蘭可達109°F高溫

2021-06-26 17:51

精彩推薦

超人氣

更多 >
離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮
正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了
邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭
又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校
影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤