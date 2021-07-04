警察經費之爭 屋崙市長批議會：讓城市變得不安全

屋崙市長薛麗比就警察經費爭論問題抨擊市議會成員。 （美聯社）

屋崙 市長薛麗比（Libby Schaaf）7月2日對市議會的一些成員作出了尖銳的回應，因為市議會投票同意將市長警察預算 中約1800萬元轉用於資助預防暴力和社會服務。這些市議員說，市長在有關預算問題上誤導了公眾。薛麗比回應說，她「不會容忍誹謗我或我們敬業的專業工作人員的不實指控」，她堅持自己的說法，即認為市議會最近的行動將使這座城市變得不安全。

在屋崙暴力犯罪激增的情況下，市議會和市政府就如何最好地確保城市安全展開了辯論。今年5月，薛麗比提出了一項為期兩年的預算計畫，該計畫將增加對警察局的撥款，總支出為6億9300萬元。

而7月1日通過的市議會38億元的預算案取代了薛麗比的計畫，盡管也增加了對警察的撥款，但數額略小，兩年的警察預算總額約為6億7300萬，僅略高於前一個預算周期。而從警察預算中轉出的近1800萬元，將轉而資助預防暴力的措施和社會服務。

屋崙警察局長阿姆斯壯也召開新聞發布會，批評市議會轉移警局預算。（電視新聞截圖）

薛麗比本來計畫再增加兩所警察學校，使總數達到6所，但市議會通過的預算將只夠為四所警察學校提供資金。同時，還將凍結50個空缺的警官職位。

本周早些時候，警察局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）召開新聞發布會，尖銳地批評了市議會的這一舉動，他呼應市長薛麗比先前的聲明表示，如果市議會通過他們的預算，必將「大幅削減警察資金，削弱911響應，並大幅減少警官的人員配置。」

作為回應，市議會主席勵琪（Nikki Fortunato Bas）、市議員卡爾布（Dan Kalb）、加洛（Noel Gallo）和法夫（Carroll Fife）7月1日致信薛麗比，稱市府的有關聲明「不僅包含一些不準確的內容，而且還誤導公眾，並在一些居民中加劇了恐懼。」

市議員說，他們的預算實際上增加了約3850萬美元的總體警察開支，並沒有 「削減」該部門的資金。此外，在預算的第一年，從六所警察學院中削減兩所不會影響目前的911響應時間，因為這些額外的警察在第一年結束前不會畢業。

市議員指出，雖然在預算的第二年可能會感受到一些影響，但對MACRO的投資，即利用消防局雇員回應一些非緊急的911電話的試點計畫，也將有助於911響應時間。

薛麗比駁斥了市議會的信，指其並沒有考慮到灣區的通貨膨脹和「迅速增加的生活成本」。薛麗比說。「我們知道，每年我們都必須花更多的錢來提供同樣的服務。