看煙火、嘗美食…7月4日獨立日這樣玩

灣區7月4日煙火表演回歸。（電視新聞截圖）

今年慶祝國慶長周末，因COVID-19去年被取消的官方煙火表演將會恢復。但本周末，在安全方面有一些該做和不應該做的。

煙火是人們在這個周末想要看到的東西，但有些人可能違法燃放。讓非法煙火爆竹離開街道，對消防官員來說非常重要；非法煙火，甚至在很多城市都是合法的所謂安全理智煙火，仍然是危險的。

在東灣都布林，警方查獲了約1000磅的非法煙火，4人入獄；在海沃，超過800磅的非法煙火被破獲；周五在屋崙警方查獲了約100磅的煙火及3萬8000元現金。

灣區 警方將在整個長周末保持警惕，進行巡邏。警方周六就監測哪些城市有最多的非法煙火，以便周日有針對地集中資源執法。

與此同時，整個灣區的城市正在恢復慶祝獨立日的計畫。以下是7月4日活動指南。

●阿拉米達：大黃蜂號上的國慶節，上午10點至下午6點。在飛行甲板上享受食物、飲料和音樂。

●康柯德：慶祝康柯德煙火慶典，晚上7點開門；天黑後開始放煙火，駕車活動，每輛車門票是25美元，可以提前在網上購買。

●佛斯特市：國慶節慶祝，上午9時至下午4時30分，活動包括煎餅早餐、燒烤午餐、狗比賽等。注意：今年將沒有煙火表演。

●佛利蒙：7月4日門廊巡遊，住戶和企業被邀請參加門廊、前院和店面的裝飾比賽。

●吉爾洛：煙火表演，煙火在黃昏時分大約晚上9:30開始。

●Healdsburg：7月4日兒童大遊行 和鴨子沖刺，上午10:30至下午1:00。鼓勵孩子們穿戴整齊，騎著自行車、三輪車和馬車來。

●洛斯阿圖：獨立日大篷車，上午10時至11時。

●莫甘山：自由節，全天活動和晚上9點45分的煙火。

●奧倫達：在奧倫達各地分享國慶。

●拍達路瑪：7月4日的慶祝活動，黃昏時分的煙火。

●快樂山：慶祝國慶節，全天的活動，然後是晚上9點15分的煙火。

●舊金山：7月4日的煙火，晚上9:15，灣區最大的煙火慶典又來了，請到漁人碼頭去觀賞。

●聖荷西：玫瑰、白色和藍色大遊行，上午11時至下午3時。適合家庭的老爺車展和自行車派對。前往1100 Shasta Ave。

●聖拉菲：虛擬馬連縣博覽會。

●聖他克拉拉：大美樂園 慶祝活動，晚上8點45分放煙火。

●薩拉度加：獨立日音樂會，上午10:00至11:00。