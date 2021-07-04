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金山灣區華裔二戰老兵獲頒國會金章 家屬共享光榮時刻

加州主計長余淑婷 代父領取國會金章

記者李晗 / 舊金山報導
主計長余淑婷（右）與弟弟Ryan，代表父親接受金章。（記者李晗 / 攝影）
主計長余淑婷（右）與弟弟Ryan，代表父親接受金章。（記者李晗 / 攝影）

二戰退伍的老兵，如果在世的話現在幾乎都已經年近百歲。7月3日，在舊金山的華裔二戰老兵的金章授予儀式上，加州華裔主計長（Controller）余淑婷（Betty Yee）也在現場，她和弟弟Ryan一起代表父親來領取金章。

作為州主計長，余淑婷審計加州的財政支出，是少有的全加州範圍內民選的華裔官員，同時余淑婷也是加州民主黨的副主席，是加州黨內官階最高的亞裔。

余淑婷的父親Ging Chuck Yee是廣東移民，也是代表美國參與二戰的軍人，當時在軍隊中擔任軍火專家（Munition specialist），曾經在戰時遠赴歐洲。

Ging Chuck Yee已經離世，生前和家人在舊金山日落區南面的Parkside經營洗衣店。余淑婷的母親已經接近百歲，現在則依然居住在舊金山Parkside，當天也在家中觀看金章頒授儀式。余淑婷在舊金山土生土長，從平稅局委員開始了自己民選官員的生涯，她也是下一任州長的熱門人選。

余淑婷說，這個金章就是證明了華裔社區對美國的巨大貢獻，儘管華裔美國人在美國的歷史上曾經「不被接受」（not accepted）。她也指出，很多的華裔二戰老兵，可能當時根本不說英語，而且當時「排華法案」（Chinese Exclusion Act）也依然在實施當中，但是這些華人們依然為美國上戰場，做好犧牲的準備。

二戰時中美曾經是聯盟，共同抗日。余淑婷也指出，很多的日裔美國人也有代表美國參與二戰，她也樂見這部分的日裔美國人能夠獲得認可。

加州主計長余淑婷的家庭合影。（取自余淑婷網站）
加州主計長余淑婷的家庭合影。（取自余淑婷網站）

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