國會聽證 探討華裔科學家遭歧視

天普大學華裔美國籍物理教授郗小星。（視頻截圖）

美國國會日前舉行聽證會，探討了科學界中針華裔 科學家遭遇歧視的問題。此前因為被誣告捲入間諜風波的科學家代表陳霞芬（Sherry Chen）、郗小星（Xiaoxing Xi）都有出席。

本次會議由國會議員趙美心（Judy Chu）、拉絲金（Jamie Raskin）主持召開。趙美心是國會亞太裔議員團主席，拉絲金則是美國聯邦眾議院人權和自由委員會主席。當天的議題叫做：以華裔美國人身分做科研（Researching while Chinese American），探討了種族針對（Ethnic Profiling）的情況。

除了兩起轟動案件的主角陳霞芬、郗小星之外，諾貝爾獎得主、前美國能源部部長朱棣文，加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）副校長凱茲（Randy Katz），以及其他幾位亞裔的國會議員也同樣出席活動。這是首次由國會人權和自由委員會、亞太裔議員團聯合舉辦的探討針對亞裔科學家的種族定性的會議。

陳霞芬是一名華裔水文學家，入籍美國接近20年。她曾經遭到指控盜用密碼下載有關美國水壩的敏感、機密信息，並透露給一位中國 官員。爭議緣起於2012年5月24日，當日一名美國政府雇員發電子郵件舉報陳霞芬，說她「雖然是美國公民 ，但卻是中國人」 ，說她有間諜嫌疑。2013年6月11日，陳霞芬在工作單位被商務部派來的探員盤問了七個小時之久。雖然最後對陳霞芬的指控都已經撤銷，但是華裔社區的抗議聲浪依舊。

另外，天普大學（Temple University）華裔物理教授郗小星來自中國，已入美國籍，專精超導技術。他在2015年被控偷竊與其研究相關的敏感技術，調查人員事後發現他分享的資訊不算商業機密後，便撤銷這些起訴。

本次活動也吸引了許多華裔美國政界代表的注意。馬里蘭州參議員李鳳遷（Susan Lee）在一份聲明中表示，強烈敦促大家要觀看此國會圓桌會議，還要與他人分享此鏈接和信息。她說，「證人和國會議員將揭露這種不合情理的種族定性對許多愛國和無辜科學家的聲譽、職業和生活造成的巨大破壞，以及對美國推進科學和醫學突破的能力造成的巨大破壞，」尤其是在當前新冠疫情形勢下。

李鳳遷也說，圓桌會議還討論解決歧視行為的建議，並考慮確保透明度和建立問責制。她感謝大家加入這次對話以及對整個廣泛聯盟努力的積極參與，增強這次國會圓桌會議的潛在成果。

聽證會在YouTube直播，一天之內就吸引了近萬人次累計觀看。觀看地址：https://www.youtube.com/watch?v=G24w7d2_owo。