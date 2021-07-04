布里德專欄／支援學生 強化遠端學習資源

布里德市長日前訪問了舊金山警察學校，與新入學的學員和即將畢業的學員，以及參加高中學生計畫的學生會面，並發表講話。

親愛的讀者們：

在新冠疫情 期間，舊金山 為緊急兒童和青少年護理中心、社區中心計畫和暑期計畫等撥款超過1億元，用以提供免費計畫來支援兒童、青少年和有需要的家庭。這些計畫包括了為前線和基要員工提供緊急兒童和青少年護理中心，為參加遠距學習計畫的學生提供面對面支援，以及為舊金山聯合校區學生提供免費夏令營計畫。

憑藉去年對教育 的大量撥款，我們深深明白，對於市內廣大學生來說，在疫情期間備有足夠的資源來應對學習仍然非常重要。

當學生準備在秋季重返校園時，我們更必須繼續為他們的教育撥款並繼續致力收緊日益擴大的成績差距。

正因如此，我在舊金山擬議財政預算中再撥出1500萬元，以解決兒童和青少年學生的學習損失和重新分配學習資源的議題。這項新撥款將有助於減輕因新型冠狀病毒疫情所造成的學習損失，並擴展學術支援，包括輔導、社交學習和學術計畫。

尋找繼續幫助學生的方法尤其重要。社區中心計畫為舊金山有需要的兒童和青少年提供遠距學習和課外活動的現場支持，為全市78個地點的近3000名學生提供服務，讓學生成功完成了2020-2021學年的學習計畫。

我在此感謝市府兒童青年及家庭服務局、公園局、舊金山公立圖書館、舊金山聯合學區、多個社區組織和私營機構，他們加入我的行動呼籲，以確保市內所有家庭的學生在疫情期間繼續得到支援及資源，來幫助學習和成長。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！祝願您平安健康。

舊金山市長 倫敦．布里德