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Delta傳播迅速 灣區流行病學家：重戴口罩有必要

編譯組／灣區電
洛杉磯縣重啟口罩令，灣區多名流行病學家認為是合理的。（美聯社）
洛杉磯縣重啟口罩令，灣區多名流行病學家認為是合理的。（美聯社）

儘管加州和美國防疫指南表示，已接種疫苗的民眾不再需要口罩，但由於Delta變種病毒迅速傳播，加州部分城市如洛杉磯縣的衛生官員已呼籲居民在超市、零售商店、電影院和其他室內場所重新戴上口罩。灣區衛生官員目前還未提出重拾口罩的建議，但多位流行病學家表示，面對危險的Delta變種病毒，洛杉磯縣的呼籲十分合理。

柏克萊加大與舊金山加大流行病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「我認為洛杉磯縣採取的措施非常謹慎。美國現在是一座孤島，正在經歷其他國家過去幾周經歷過的疫情。我不確定這波疫情會持續多久，但我認為，洛杉磯縣做的決定是正確的，他們希望民眾更加謹慎，在接種疫苗之外，再為自己增加另一層防護罩。」

洛杉磯縣衛生局發出聲明表示，Delta病毒已成為該縣主要傳染病毒，將近半數的新增確診病例都已確定是由Delta病毒引起。加州6月15日已正式解除大部分防疫規定，但delta病毒病例卻開始激增，讓衛生專家十分擔心。

雖然研究顯示輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗具有對抗Delta病毒的能力，但Delta病毒在全球傳播的速度之快，讓各國領導人十分震驚。世界衛生組織（WHO）上周指出，Delta病毒已在85個國家未接種疫苗的群體中迅速傳播，並隨著防疫限制的放寬，也在如美國和英國等高疫苗接種率的國家迅速傳播。美國疾病防治中心（CDC）指出，美國現在每五例新增病例就有一例是Delta病例，一周前是每十例才有一例。

加州衛生廳廳長亞拉貢（Tómas Aragón）29日表示，地方衛生單位可以制定較嚴格的規定，他並指出，未接種疫苗者在與他人接觸時仍必須佩戴口罩。

舊金山加大醫學系系主任瓦賀特（Bob Wachter）28日在推特上表示，高疫苗接種率的以色列和英國出現Delta病例增加的情形，讓他感到不安，他因此重新戴上口罩。他29日表示，雖然現在重新頒布口罩令可能為時過早，但他認為洛杉磯縣的建議是合理的。

瓦賀特說：「我認為，在已接種疫苗者不確定共處同一空間的其他人是否也已接種疫苗的情況下，洛杉磯縣只建議不強制戴口罩是合理的。但是，如果灣區的Delta病例明顯增加，我認為就有重新實施室內口罩令的必要。」

疫苗 口罩 洛杉磯

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