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「鹽火」擴大至5043畝 北加三大山火仍在狂燒

編譯組／沙斯達縣2日電
沙斯達縣「鹽火」過去24小時面積擴大近一倍。（美聯社）
沙斯達縣「鹽火」過去24小時面積擴大近一倍。（美聯社）

6月30日於沙斯達縣（Shasta County）爆發的「鹽火」（Salt Fire），過去24小時過火面積擴大近一倍，成為北加州目前三大山火中最猛烈的山火。

在三位數高溫和乾燥山坡植被加速火勢的影響下，鹽火2日燒毀沙斯達湖（Lake Shasta）附近多棟民宅，面積從1日的2800畝擴大為5043畝。當局表示，這種猛烈程度的山火通常要到夏季末期才會出現，鹽火讓他們有些措手不及。

截至2日下午，鹽火開始威脅雷克赫德（Lakehead）以北地區，這裡是5號公路沿線的縣轄森林區。消防官員表示，由於風勢和氣溫已開始轉弱，有助消防員救火，但由於這片山坡地十分乾燥，救火並不容易，目前僅5%受到控制。

「泰能山火」（Tennant Fire）火場面積增為9836畝，僅6%受控。（C...
「泰能山火」（Tennant Fire）火場面積增為9836畝，僅6%受控。（CNN電視截圖）

沙斯達曲尼特國家森林局（Shasta Trinity National Forest）發言人費里曼（Adrienne Freeman）說：「在乾燥的條件下，即便沒有強風，大火也會迅速蔓延。目前的植被濕度和大火延燒速度通常是8月底才會有的狀態，現在才7月初。」

當局已下令沙斯達湖以北和以西數千名居民撤離，同時告知國慶日計畫前往北部其他州的遊客，交通時間可能因大火被拉長。5號公路現在雖已重新開通，但當局稱仍有可能隨時再次關閉。

根據初步調查，鹽火是由6月30日下午約1時一輛行駛在瑞定（Redding）以北30哩5號公路上的車輛所引發的，當局還在確認這輛肇事車輛的身份，以免它再引起另一場火災。

「岩漿山火」目前已27%受控。（美聯社）
「岩漿山火」目前已27%受控。（美聯社）

鹽火以北50哩西斯邱縣（Siskiyou County）的「岩漿山火」（Lava Fire）是北加州目前規模最大的山火，2日面積擴大為2萬4000畝，農村地區有多棟民宅被焚毀，97號公路仍然維持關閉，但受控範圍已增加至27%，部分撤離居民已被允許返家。

岩漿山火東北20哩處的「泰能山火」（Tennant Fire）2日火場面積增為9836畝，僅6%受控。

當局認為，靠近俄勒岡州邊界的小鎮麥克多爾（Macdoel）和多利斯（Dorris）也有發生山火的危險。

山火 加州 北加

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