我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

舊金山市政廳口罩令 完全接種者7月6日起鬆綁

記者李晗 / 舊金山報導
行政官朱嘉文宣布市政廳內的口罩令鬆綁。（視頻截圖）
行政官朱嘉文宣布市政廳內的口罩令鬆綁。（視頻截圖）

從7月6日（下周二）開始，舊金山市政廳（City Hall）和其他市政辦公場所的口罩令將進一步鬆綁。只要是完全接種（fully vaccinated）的民眾，就無需戴口罩進入市政廳。

然而，上述的鬆綁只包括市政廳和其他市政辦公場所。醫療、長期護理、公共交通、懲教和收容設施等場所仍然需要戴口罩。

市府行政官朱嘉文表示，舊金山市府繼續與加州州府的口罩要求命令保持一致。也就是從下周開始，完全接種疫苗的公眾，在進入市政廳或其他市政設施時，可以摘下口罩或面罩。所謂的完全接種，就是已經打完疫苗（莫德納或者輝瑞需要兩針，嬌生需要一針）並且過了兩個星期的民眾。

但是，朱嘉文也表示歡迎大家繼續戴上口罩，以增加保護。「保障我們的職員和公眾的健康安全，是我們的首要任務。我們將繼續與州和地方衛生官員密切合作，根據需要調整在市政設施中的口罩命令。」

為確保安全，市府內所有設施都將設置多語言的標誌，提醒遊客在未完全接種疫苗的情況下，都要戴上口罩或面罩。公眾可以「自我證明」（self-attest）疫苗的接種情況。

根據最新數據，舊金山74%的合資格的民眾接種了疫苗，是全美接種率最高的地區之一。接種疫苗被認為是抵抗病毒感染的有效方式。目前12歲以上的民眾都可以接種疫苗。想要了解更多疫苗接種、預約的信息，可以登錄SF.gov/get-vaccinated，或者是致電 628-652-2700 進行預約。

口罩 疫苗 舊金山

上一則

怕食物過敏？新創感測器隨身測 兩分鐘內給答案

下一則

「鹽火」擴大至5043畝 北加三大山火仍在狂燒

延伸閱讀

研究疫苗混打效用 新加坡推「先mRNA、後科興」計畫

研究疫苗混打效用 新加坡推「先mRNA、後科興」計畫

以色列又拿「快過期」疫苗跟別國換 與英國協商破局

以色列又拿「快過期」疫苗跟別國換 與英國協商破局
郭台銘、台積電與BNT簽法律文件 疫苗可望8月進台

郭台銘、台積電與BNT簽法律文件 疫苗可望8月進台
UCLA多語言疫苗資訊平台促進邊緣社區接種

UCLA多語言疫苗資訊平台促進邊緣社區接種
路透：郭台銘、台積電與上海復星簽初步採購疫苗協議

路透：郭台銘、台積電與上海復星簽初步採購疫苗協議

熱門新聞

加州議會通過2626億元年度預算。圖為紐森先前說明預算內容時的畫面。（美聯社）

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

2021-06-30 02:18
加州議會通過2626億元年度預算。圖為紐森先前說明預算內容時的畫面。（美聯社）

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

2021-06-30 01:11
7月1日起，加州將禁止居民在30天內購買超過一把的半自動步槍。（Getty Images）

加州7月1日起多項新法上路 金門大橋過橋費再漲

2021-06-30 02:20
異常熱浪本周末席捲西海岸，波特蘭可達華氏109度高溫。(Getty Images)

危險熱浪周末席捲美西 波特蘭可達109°F高溫

2021-06-26 17:51
11歲的Sean和9歲的Noah從2020年6月開始在網路上接單，到府修車，已成為南灣矽谷知名的修車「小師傅」。（照片：Hugo Chien提供）

避疫發奇想 矽谷父帶2子創業修理腳踏車

2021-06-29 02:16
加州全面重開才兩周，灣區新增病例已激增20%。（美聯社）

重啟僅2周 加州新冠確診已激增2成

2021-07-02 01:16

精彩推薦

超人氣

更多 >
「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心
「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護
衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實
所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌

所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌
路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻

路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻