舊金山市政廳口罩令 完全接種者7月6日起鬆綁

行政官朱嘉文宣布市政廳內的口罩令鬆綁。（視頻截圖）

從7月6日（下周二）開始，舊金山 市政廳（City Hall）和其他市政辦公場所的口罩 令將進一步鬆綁。只要是完全接種（fully vaccinated）的民眾，就無需戴口罩進入市政廳。

然而，上述的鬆綁只包括市政廳和其他市政辦公場所。醫療、長期護理、公共交通、懲教和收容設施等場所仍然需要戴口罩。

市府行政官朱嘉文表示，舊金山市府繼續與加州州府的口罩要求命令保持一致。也就是從下周開始，完全接種疫苗 的公眾，在進入市政廳或其他市政設施時，可以摘下口罩或面罩。所謂的完全接種，就是已經打完疫苗（莫德納或者輝瑞需要兩針，嬌生需要一針）並且過了兩個星期的民眾。

但是，朱嘉文也表示歡迎大家繼續戴上口罩，以增加保護。「保障我們的職員和公眾的健康安全，是我們的首要任務。我們將繼續與州和地方衛生官員密切合作，根據需要調整在市政設施中的口罩命令。」

為確保安全，市府內所有設施都將設置多語言的標誌，提醒遊客在未完全接種疫苗的情況下，都要戴上口罩或面罩。公眾可以「自我證明」（self-attest）疫苗的接種情況。

根據最新數據，舊金山74%的合資格的民眾接種了疫苗，是全美接種率最高的地區之一。接種疫苗被認為是抵抗病毒感染的有效方式。目前12歲以上的民眾都可以接種疫苗。想要了解更多疫苗接種、預約的信息，可以登錄SF.gov/get-vaccinated，或者是致電 628-652-2700 進行預約。