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北加3場山火狂燒 面積已逾3萬畝

編譯組／美聯社瑞定1日電
本周爆發的「鹽火」對瑞定以北地區民宅造成威脅。（美聯社）
本周爆發的「鹽火」對瑞定以北地區民宅造成威脅。（美聯社）

繼上周爆發「岩漿山火」（Lava Fire）後，北加州本周再爆發另外兩場山火。截至7月1日，三場山火總面積加起來已超過3萬畝，超過千名消防員頂著烈日和高溫在森林中奮力救火。

西斯邱縣（Siskiyou County）沙斯達山（Mount Shasta）已被籠罩在濃煙之中，在衛星雲圖上看得一清二楚。這個情景讓人聯想起加州去年的野火季，燒毀有史以來最大面積419萬9680畝。

國家氣象局表示，延伸進北加州邊界的太平洋大西北地區超級熱浪正在緩慢消退，但在國慶日周末之前，只會略微降溫。

沙斯達曲尼特國家森林局（Shasta-Trinity National Forest）發言人強森（Suzi Johnson）表示，「鹽火」（Salt Fire）爆發於6月30日，火勢燃燒迅速，面積已達2800畝，主要火場位於5號公路以東、雷克赫德（Lakehead ）以南的地區，對瑞定（Redding）以北沙斯達湖（Shasta Lake）周邊的民宅造成威脅。當局已下達撤離令，附近的5號公路也已被關閉。巨大的沙斯達湖是觀光勝地，但水位已因乾旱降得非常低。

國家森林局表示，位於最北部的「泰能山火」（Tennant Fire）6月28日下午爆發於克萊麥斯國家森林（Klamath National Forest）東側，靠近97號公路和Tennant Road，火場面積已達9439畝，僅6%受控。這場山火正逐漸往加州邊界延燒，可能進入俄勒岡州。

因閃電引起、燃燒超過一周的「岩漿山火」，1日面積逼近2萬畝，撤離的居民人數超過3500人，目前有近1300名消防人員在現場搶救，但僅25%火場受到控制。

燃燒超過一周的「岩漿山火」面積已逼近2萬畝。（美聯社）
燃燒超過一周的「岩漿山火」面積已逼近2萬畝。（美聯社）

山火 加州 北加

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