重啟僅2周 加州新冠確診已激增2成

加州全面重開才兩周，灣區新增病例已激增20%。（美聯社）

數據顯示，加州 和灣區 全面重開才兩周，新增新冠病例診確率已激增20%。這個跡象顯示，在民眾擁抱正常生活之際，病毒仍繼續在未接種疫苗 的人群中傳播。

統計數字顯示，從6月15日到6月30日，加州一周平均單日新增病例從900例增加為1100例，灣區從187例增加為225例。

在加州6月15日全面重開前，衛生專家已預測新增病例會增加。不過，由於加州和灣區目前每10萬人中只有不到3例新增病例，確診率仍算低。今年1月疫情最嚴重時，加州每10萬人中有近100例新增病例。

舊金山紀事報（Chronicle）統計，在灣區，新增病例增幅最大的是阿拉米達縣，自6月15日以來已增長55%，舊金山為22%，康曲柯士達縣為27%，馬連縣為35%。不過，一些縣實際增加的病例數相對來說並不大，例如，舊金山每日平均新增病例從11例增加為13例，馬連縣從4例增加為5例。

加州和灣區的新冠住院率也有所上升，但速度低於確診率。從6月15日到6月30日，加州新冠住院率上升11%，灣區上升9%。加州新冠死亡率在這段期間持平，灣區則略微下跌。不過，新增確診率與住院率、死亡率之間通常會存在時間滯後差。

灣區本地衛生官員和流行病學家認為，新增病例增加有三個可能原因：社會重開、近三分之一符合資格者還未接種疫苗、高傳染性delta變種病毒的傳播。

衛生官員指出，大部分的新增病例都是還未接種疫苗的民眾，包括年輕人、青少年，以及低接種率地區的居民。

阿拉米達縣衛生局局長摩斯（Nicholas Moss）說：「這個現象說明，疫苗的確有保護民眾的效力。因此，我們強烈鼓勵還未接種疫苗的民眾趕快接種。」

康曲柯士達縣衛生局局長法尼塔諾（ Chris Farnitano）指出，安蒂奧克（Antioch）是康縣疫苗接種率較低的地區，僅占康縣總人口10%，但過去兩周的新增病例占康縣新增病例的25%。數據顯示，康縣未接種疫苗者感染新冠的可能性是已接種疫苗者的16倍。

法尼塔諾說：「隨著商業限制解除、更多民眾上街、許多人不戴口罩，這是愈來愈多未接種疫苗者染疫的原因。」

前加大流行病學家蘭普（George Lemp）表示，在現在大部分場所對民眾疫苗接種狀態皆採「自由心證」（honor system）的情況下，未接種疫苗者混在室內人群中讓人擔心。