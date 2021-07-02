拍攝金山僑領白蘭紀錄片 徵集民間素材

紀錄片主創團隊發出呼籲，希望能夠徵集到民間有關已故僑領白蘭生前的素材。（記者李晗 / 攝影）

一部關於已故的舊金山華埠 僑領白蘭（Rose Pak）的紀錄片目前正在拍攝當中。主創團隊也發出呼籲，希望能夠徵集到民間有關白蘭生前的影片、照片、文字等素材。

7月1日，紀錄片的出資方白蘭社區基金代表，包括前舊金山市長勃朗（Willie Brown），以及紀錄片導演 陳澄律（Rooth Tang）一起出席發佈會。他們呼籲民眾如果有任何涉及白蘭生前在華埠的素材，都可以提供給他們。

白蘭1947年生於湖南，在澳門和香港長大，隨後赴美求學。1970年之後她活躍於舊金山華埠和政界社區，曾經是英文報紙舊金山紀事報的首位亞裔女性記者。隨後她擔任中華總商會的顧問，與主流政界關係密切，影響力也頗大。她也被稱為是華埠的「地下市長」，推動了舊金山首位華裔市長李孟賢的上任。

白蘭在2016年因病突發離世，死後依然充滿爭議。爭議和指控包括她生前性格霸道，利用政治關係拿到可負擔住房等。尤其是舊金山華埠的地鐵站以她命名一事，引起社區巨大撕裂。

導演陳澄律表示，自己在接手這個項目之前，也沒有聽說過白蘭。但是他強調舊金山有著巨大的國際影響力，也知道李孟賢的華裔市長的歷史，希望能夠透過紀錄片來突出中國移民女性的貢獻。陳澄律是好萊塢獲獎的紀錄片導演，本次他也特別以較低的價格來接手這個影片項目。

他表示最想要的影片素材包括以前華埠花車巡遊時的白蘭致辭片段。如果有特別好的內容，也可以商議出錢購買。資深的華埠社區人士陳富立（Phil Chin）、翁錫智（Gordon Chin）也分別致辭，表達對白蘭的敬意和思念。

影片已經在拍攝當中，多位政界人士均會受訪出鏡，包括舊金山行政官朱嘉文等。

如果有相關素材的民眾，可以聯絡梅鳳玉（Michelle Moy），電話是650-451-3952，電郵是[email protected]。