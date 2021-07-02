我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57.7%成人 完全接種疫苗

台增本土確診57例、15死 環南市場41確診尚未列

拍攝金山僑領白蘭紀錄片 徵集民間素材

記者李晗 / 舊金山報導
紀錄片主創團隊發出呼籲，希望能夠徵集到民間有關已故僑領白蘭生前的素材。（記者李晗 / 攝影）
紀錄片主創團隊發出呼籲，希望能夠徵集到民間有關已故僑領白蘭生前的素材。（記者李晗 / 攝影）

一部關於已故的舊金山華埠僑領白蘭（Rose Pak）的紀錄片目前正在拍攝當中。主創團隊也發出呼籲，希望能夠徵集到民間有關白蘭生前的影片、照片、文字等素材。

7月1日，紀錄片的出資方白蘭社區基金代表，包括前舊金山市長勃朗（Willie Brown），以及紀錄片導演陳澄律（Rooth Tang）一起出席發佈會。他們呼籲民眾如果有任何涉及白蘭生前在華埠的素材，都可以提供給他們。

白蘭1947年生於湖南，在澳門和香港長大，隨後赴美求學。1970年之後她活躍於舊金山華埠和政界社區，曾經是英文報紙舊金山紀事報的首位亞裔女性記者。隨後她擔任中華總商會的顧問，與主流政界關係密切，影響力也頗大。她也被稱為是華埠的「地下市長」，推動了舊金山首位華裔市長李孟賢的上任。

白蘭在2016年因病突發離世，死後依然充滿爭議。爭議和指控包括她生前性格霸道，利用政治關係拿到可負擔住房等。尤其是舊金山華埠的地鐵站以她命名一事，引起社區巨大撕裂。

導演陳澄律表示，自己在接手這個項目之前，也沒有聽說過白蘭。但是他強調舊金山有著巨大的國際影響力，也知道李孟賢的華裔市長的歷史，希望能夠透過紀錄片來突出中國移民女性的貢獻。陳澄律是好萊塢獲獎的紀錄片導演，本次他也特別以較低的價格來接手這個影片項目。

他表示最想要的影片素材包括以前華埠花車巡遊時的白蘭致辭片段。如果有特別好的內容，也可以商議出錢購買。資深的華埠社區人士陳富立（Phil Chin）、翁錫智（Gordon Chin）也分別致辭，表達對白蘭的敬意和思念。

影片已經在拍攝當中，多位政界人士均會受訪出鏡，包括舊金山行政官朱嘉文等。

如果有相關素材的民眾，可以聯絡梅鳳玉（Michelle Moy），電話是650-451-3952，電郵是[email protected]

舊金山 華埠 導演

上一則

重啟僅2周 加州新冠確診已激增2成

下一則

金山地鐵華埠白蘭站露臉 明春啟用 打造最安全站點

延伸閱讀

舊金山華埠驚傳跳樓案 男涉砍女後跳樓重傷

舊金山華埠驚傳跳樓案 男涉砍女後跳樓重傷
舊金山地方檢察長博徹思訪華埠 強調治安不受罷免影響

舊金山地方檢察長博徹思訪華埠 強調治安不受罷免影響
在銀行踩點選下手目標？金山奧克蘭華埠現可疑人物

在銀行踩點選下手目標？金山奧克蘭華埠現可疑人物
洛杉磯華埠「相對」治安好 LAPD譚政法首訪華埠

洛杉磯華埠「相對」治安好 LAPD譚政法首訪華埠
小提琴大師林昭亮 把台北音樂節搬到舊金山

小提琴大師林昭亮 把台北音樂節搬到舊金山

熱門新聞

舊金山將為應用程式的外賣送餐費永久設限，全美首例。 (美聯社)

全美首例 外賣送餐費佣金 舊金山通過固定15%

2021-06-24 18:31
加州議會通過2626億元年度預算。圖為紐森先前說明預算內容時的畫面。（美聯社）

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

2021-06-30 01:11
加州議會通過2626億元年度預算。圖為紐森先前說明預算內容時的畫面。（美聯社）

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

2021-06-30 02:18
異常熱浪本周末席捲西海岸，波特蘭可達華氏109度高溫。(Getty Images)

危險熱浪周末席捲美西 波特蘭可達109°F高溫

2021-06-26 17:51
7月1日起，加州將禁止居民在30天內購買超過一把的半自動步槍。（Getty Images）

加州7月1日起多項新法上路 金門大橋過橋費再漲

2021-06-30 02:20
11歲的Sean和9歲的Noah從2020年6月開始在網路上接單，到府修車，已成為南灣矽谷知名的修車「小師傅」。（照片：Hugo Chien提供）

避疫發奇想 矽谷父帶2子創業修理腳踏車

2021-06-29 02:16

精彩推薦

超人氣

更多 >
電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命
疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘
川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首
紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創
黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕