金山地鐵華埠白蘭站露臉 明春啟用 打造最安全站點

隧道內也已經99%完工，即將開始試車。（記者李晗 / 攝影）

備受期待的舊金山華埠地鐵站 ——華埠白蘭站（Chinatown Rose Pak Station），動工以來則一直充滿爭議。據悉，現在的工程幾乎99%已經完成，即將進入試車階段，預計在明年春天時正式啟用。

近日交通局特別邀請傳媒察看站內的情況，讓這個站點在幾乎完工之後，首次接受傳媒的拍攝，「露出真容」。

華埠站點非常「深」。（記者李晗 / 攝影）

這個站點的位於華埠士德頓街與華盛頓街的交界處。進入之後，可以選擇搭乘電梯，也可以選擇走上百級的樓梯前往站台。交通局長譚姆林（Jeffrey Tumlin）表示，因為華埠的地理位置因素，這個站點非常「深」，因此工程非常複雜。

站台內的設計也比較現代化，與傳統舊金山MUNI公交的站點設計不同。交通局的委員黎慧心見到內部的之後，也驚呼「高級」（fancy）。因為華埠白蘭站比較深，所以有很多的垂直的空間，牆面可以用作藝術作品。據悉現在舊金山藝術委員會也將會與藝術家們合作，負責這個站點的藝術品擺設。

站內的建築設計非常現代化。（記者李晗 / 攝影）

之所以站名叫做「華埠白蘭站」而不是「華埠站」，就是為了要紀念已故的華埠僑領白蘭。白蘭命名一事曾經在2019年引起爭議，最終交通局的委員會通過命名。據悉，站內也會特別設置一個白蘭的紀念牌，讓民眾、乘客可以了解白蘭的人物故事。

譚姆林特別強調，華埠白蘭站將會是「最安全」的一個站點，因為站內有眾多的監控攝像頭，而且站內也將史無前例地設置一個警察的辦事處。他也強調，這個地鐵站就是為了華埠而建，有很多的長者住在華埠，所以很多細節上，比如等車的座位，電梯的位置安排，都會照顧華埠長者。

站點上蓋的廣場，以後將會給民眾休憩、舉辦活動。（記者李晗 / 攝影）

在站點的上方也特別搭設了一個戶外的小廣場，可以供民眾休憩與舉辦活動。廣場上有竹子，一個紅色小亭子，也懸掛了對聯，充滿中國元素。對聯的內容是「昔日漂洋採金礦 今朝劈地鑄銀龍」，寓意華裔的移民歷史，以及將列車比作銀龍。

站點上蓋的廣場有中文對聯。圖左為交通局長譚姆林、右為交通局委員黎慧心。（記者李晗 / 攝影）

華埠白蘭站在2012年動工，多次延誤，工程引起華埠民怨沸騰，尤其是商戶直指工程影響生意。譚姆林表示，目前雖然工程已經幾乎完成，但是測試階段也會有很多的事情要做。目前的目標就是明年春天開通。