我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華埠驚傳跳樓案 男涉砍女後跳樓重傷

CDC：打莫德納或輝瑞後染疫 病毒量低40%

金山地鐵華埠白蘭站露臉 明春啟用 打造最安全站點

記者李晗 / 舊金山報導
站內的建築設計非常現代化。（記者李晗 / 攝影）
站內的建築設計非常現代化。（記者李晗 / 攝影）

備受期待的舊金山華埠地鐵站——華埠白蘭站（Chinatown Rose Pak Station），動工以來則一直充滿爭議。據悉，現在的工程幾乎99%已經完成，即將進入試車階段，預計在明年春天時正式啟用。

近日交通局特別邀請傳媒察看站內的情況，讓這個站點在幾乎完工之後，首次接受傳媒的拍攝，「露出真容」。

華埠站點非常「深」。（記者李晗 / 攝影）
華埠站點非常「深」。（記者李晗 / 攝影）

這個站點的位於華埠士德頓街與華盛頓街的交界處。進入之後，可以選擇搭乘電梯，也可以選擇走上百級的樓梯前往站台。交通局長譚姆林（Jeffrey Tumlin）表示，因為華埠的地理位置因素，這個站點非常「深」，因此工程非常複雜。

站台內的設計也比較現代化，與傳統舊金山MUNI公交的站點設計不同。交通局的委員黎慧心見到內部的之後，也驚呼「高級」（fancy）。因為華埠白蘭站比較深，所以有很多的垂直的空間，牆面可以用作藝術作品。據悉現在舊金山藝術委員會也將會與藝術家們合作，負責這個站點的藝術品擺設。

交通局長譚姆林、交通局委員黎慧心在站內「華埠白蘭站」字樣前合影。（記者李晗 / ...
交通局長譚姆林、交通局委員黎慧心在站內「華埠白蘭站」字樣前合影。（記者李晗 / 攝影）

之所以站名叫做「華埠白蘭站」而不是「華埠站」，就是為了要紀念已故的華埠僑領白蘭。白蘭命名一事曾經在2019年引起爭議，最終交通局的委員會通過命名。據悉，站內也會特別設置一個白蘭的紀念牌，讓民眾、乘客可以了解白蘭的人物故事。

譚姆林特別強調，華埠白蘭站將會是「最安全」的一個站點，因為站內有眾多的監控攝像頭，而且站內也將史無前例地設置一個警察的辦事處。他也強調，這個地鐵站就是為了華埠而建，有很多的長者住在華埠，所以很多細節上，比如等車的座位，電梯的位置安排，都會照顧華埠長者。

站點上蓋的廣場，以後將會給民眾休憩、舉辦活動。（記者李晗 / 攝影）
站點上蓋的廣場，以後將會給民眾休憩、舉辦活動。（記者李晗 / 攝影）

在站點的上方也特別搭設了一個戶外的小廣場，可以供民眾休憩與舉辦活動。廣場上有竹子，一個紅色小亭子，也懸掛了對聯，充滿中國元素。對聯的內容是「昔日漂洋採金礦  今朝劈地鑄銀龍」，寓意華裔的移民歷史，以及將列車比作銀龍。

站點上蓋的廣場有中文對聯。圖左為交通局長譚姆林、右為交通局委員黎慧心。（記者李晗...
站點上蓋的廣場有中文對聯。圖左為交通局長譚姆林、右為交通局委員黎慧心。（記者李晗 / 攝影）

華埠白蘭站在2012年動工，多次延誤，工程引起華埠民怨沸騰，尤其是商戶直指工程影響生意。譚姆林表示，目前雖然工程已經幾乎完成，但是測試階段也會有很多的事情要做。目前的目標就是明年春天開通。

隧道內也已經99%完工，即將開始試車。（記者李晗 / 攝影）
隧道內也已經99%完工，即將開始試車。（記者李晗 / 攝影）

華埠 地鐵站 舊金山

上一則

北加州祭孔大典40周年 今年盼室內重啟

下一則

拍攝金山僑領白蘭紀錄片 徵集民間素材

延伸閱讀

舊金山地方檢察長博徹思訪華埠 強調治安不受罷免影響

舊金山地方檢察長博徹思訪華埠 強調治安不受罷免影響
在銀行踩點選下手目標？金山奧克蘭華埠現可疑人物

在銀行踩點選下手目標？金山奧克蘭華埠現可疑人物
洛杉磯華埠「相對」治安好 LAPD譚政法首訪華埠

洛杉磯華埠「相對」治安好 LAPD譚政法首訪華埠
紐約華埠失智長者走失 警籲協尋

紐約華埠失智長者走失 警籲協尋
華埠肉食店違規遭控 賠錢和解

華埠肉食店違規遭控 賠錢和解

熱門新聞

舊金山將為應用程式的外賣送餐費永久設限，全美首例。 (美聯社)

全美首例 外賣送餐費佣金 舊金山通過固定15%

2021-06-24 18:31
加州議會通過2626億元年度預算。圖為紐森先前說明預算內容時的畫面。（美聯社）

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

2021-06-30 01:11
加州議會通過2626億元年度預算。圖為紐森先前說明預算內容時的畫面。（美聯社）

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

2021-06-30 02:18
異常熱浪本周末席捲西海岸，波特蘭可達華氏109度高溫。(Getty Images)

危險熱浪周末席捲美西 波特蘭可達109°F高溫

2021-06-26 17:51
7月1日起，加州將禁止居民在30天內購買超過一把的半自動步槍。（Getty Images）

加州7月1日起多項新法上路 金門大橋過橋費再漲

2021-06-30 02:20
11歲的Sean和9歲的Noah從2020年6月開始在網路上接單，到府修車，已成為南灣矽谷知名的修車「小師傅」。（照片：Hugo Chien提供）

避疫發奇想 矽谷父帶2子創業修理腳踏車

2021-06-29 02:16

精彩推薦

超人氣

更多 >
電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命
疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘
遭女兒誣控性侵 華男獲清白 「不追究女兒帶來的傷害」

遭女兒誣控性侵 華男獲清白 「不追究女兒帶來的傷害」
川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首
紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創