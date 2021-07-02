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聖荷西日托中心前員工 涉性侵3童

記者陳程威／聖荷西報導
日托中心前員工科爾特斯涉嫌性侵至少三位兒童。（聖荷西警局提供）
日托中心前員工科爾特斯涉嫌性侵至少三位兒童。（聖荷西警局提供）

加州經濟的重啟，越來越多公司要求民眾結束居家工作，回歸辦公室。日托中心等幼兒照護機構需求也不斷增長。然而關於幼托中心等兒童托育中心醜聞也時有發生。近日，聖荷西警局「針對兒童網路犯罪(專案)工作組」（Internet Crimes against Children，簡稱ICAC) 在聖荷昆（San Joaquin）警長辦公室的合作下，以涉嫌未滿10歲兒童發生性行為和猥褻14歲以下兒童的罪名逮，捕了前日托中心工作人員科爾特斯（John Mario Cortez, Jr.）。

據了解，科爾特斯被捕前曾在一家名為「恩典成長」（Growing in Grace）的日托中心為孩子們提供日常照護。「恩典成長」日托中心在2007年到2017年之間，在3059 Centerwood Way提供日常托育服務。托育中心所在地區的郵編號碼95148，現有約5萬居民，其中亞裔占約六成。

聖荷西警方表示，目前已經確認有三位兒童指控科爾特斯在「恩典成長」運營期間對他/她們實施性騷擾。受害者在事發時，年齡介於3-8歲。目前，聖他克拉拉縣地方檢察官已經對科爾特斯提起刑事訴訟。罪名為與未滿10歲兒童發生性行為以及與10歲以下未成年人發生性行為。

警方以及聖縣地檢長辦公室尚未發表任何被害兒童的族裔信息。警方呼籲任何知情人士均可聯繫拉莫斯探長，或致電(408) 537-1397聯絡警方「針對兒童網路犯罪(專案)工作組」提供線索。想要匿名舉報，也可致電制止罪案舉報熱線(408)947-STOP(7867)。

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