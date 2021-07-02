聖荷西機場附近大型遊民區 聯邦下令關閉

聯邦下令聖荷西關閉聖荷西國際機場附近的大型遊民營區。(圖為電視畫面截圖)

聯邦官員要求聖荷西 關閉灣區最大無家可歸營地之一。隨著疫情 相關規定放寬，加上地方機構對持續增長的遊民營區進行更嚴格審視，使得原本已緊張的現況，變得更加複雜。聯邦航空管理局(FAA)表示，聖荷西必須撤離在聖荷西國際機場 附近空地上有數百人搭篷的大型遊民營區，否則可能有失去來自聯邦的機場未來計畫經費。

疫情期間，位在聖荷西的遊民營區規模擴大。因此，關閉現存營區將是一項困難任務，因為住房與庇護所供應短缺。另一方面，無家可歸社區倡議人士認為，新冠疫情仍是威脅，不應將他們趕出營區。

聯邦航空管理局西太平洋區機場主任麥可克拉迪(Mark McClardy)表示，管理局了解疫情所造成的公衛危機，對社區、經濟與生活帶來影響，當局無意忽視無家可歸危機，僅須確定不會以使用機場所擁有的土地，成為危機解決方案。

聖荷西遊民營地占地40畝，位在West Hedding街、Coleman大道與Guadalupe River公園之間。聖荷西用聯邦經費購買土地，作為「跑道附近保護區」(runway approach protection)，可在飛機失事情況下，作為機場與社區的緩衝地。龐大營區延伸至附近河岸、路徑與鄰近花園，引發公園遊客、環保人士與附近商家不滿，儘管其提供無家可歸遊民避難所。

聖荷西市府官員估計約有200人居住在營區內帳篷、汽車與臨時搭建營地中，但沒有確切官方數字，人數可能更多。聯邦航空局認為，由於飛機不斷飛過，造成的高噪音水平不適合居住。機場發言人泰勒(Keonnis Taylor)則說，儘管營區不會干擾機場營運，但周圍此類活動增加，對飛機構成風險。

聖荷西正在制定階段拆除營區計畫，目標是於明天春天之前，清除整個營地。現尚未知營區內居民將搬到何處。聖荷西市發言人史考特(Jeff Scott)電郵表示，將盡力協助營區居民。於此同時，機場也告知聯邦航空局，計畫於2022年4月底前關閉營地，並用8英尺圍欄保護該區。也將制定具體計畫，採取更多措施，避免營地範圍在4月前持續擴大。