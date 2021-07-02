聖荷西機場附近大型遊民區 聯邦下令關閉
聯邦官員要求聖荷西關閉灣區最大無家可歸營地之一。隨著疫情相關規定放寬，加上地方機構對持續增長的遊民營區進行更嚴格審視，使得原本已緊張的現況，變得更加複雜。聯邦航空管理局(FAA)表示，聖荷西必須撤離在聖荷西國際機場附近空地上有數百人搭篷的大型遊民營區，否則可能有失去來自聯邦的機場未來計畫經費。
疫情期間，位在聖荷西的遊民營區規模擴大。因此，關閉現存營區將是一項困難任務，因為住房與庇護所供應短缺。另一方面，無家可歸社區倡議人士認為，新冠疫情仍是威脅，不應將他們趕出營區。
聯邦航空管理局西太平洋區機場主任麥可克拉迪(Mark McClardy)表示，管理局了解疫情所造成的公衛危機，對社區、經濟與生活帶來影響，當局無意忽視無家可歸危機，僅須確定不會以使用機場所擁有的土地，成為危機解決方案。
聖荷西遊民營地占地40畝，位在West Hedding街、Coleman大道與Guadalupe River公園之間。聖荷西用聯邦經費購買土地，作為「跑道附近保護區」(runway approach protection)，可在飛機失事情況下，作為機場與社區的緩衝地。龐大營區延伸至附近河岸、路徑與鄰近花園，引發公園遊客、環保人士與附近商家不滿，儘管其提供無家可歸遊民避難所。
聖荷西市府官員估計約有200人居住在營區內帳篷、汽車與臨時搭建營地中，但沒有確切官方數字，人數可能更多。聯邦航空局認為，由於飛機不斷飛過，造成的高噪音水平不適合居住。機場發言人泰勒(Keonnis Taylor)則說，儘管營區不會干擾機場營運，但周圍此類活動增加，對飛機構成風險。
聖荷西正在制定階段拆除營區計畫，目標是於明天春天之前，清除整個營地。現尚未知營區內居民將搬到何處。聖荷西市發言人史考特(Jeff Scott)電郵表示，將盡力協助營區居民。於此同時，機場也告知聯邦航空局，計畫於2022年4月底前關閉營地，並用8英尺圍欄保護該區。也將制定具體計畫，採取更多措施，避免營地範圍在4月前持續擴大。
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