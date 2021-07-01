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讓消防員撤離致北加州「岩漿山火」擴大 官員道歉

編譯組／綜合30日電
「岩漿山火」持續延燒，已擴大超過1萬7000畝。（美聯社）
「岩漿山火」持續延燒，已擴大超過1萬7000畝。（美聯社）

加州西斯邱縣（Siskiyou County）「岩漿山火」（Lava Fire）持續延燒，30日上午火場面積已進一步擴大超過1萬7000畝。

參與救火的柯洛納（ Corona）消防局發言人德優伊（John DeYoe）表示，由於火勢持續猛烈燃燒，向南蔓延至沙斯達山（Mount Shasta），岩漿山火受控程度已從29日的20%降為30日的19%。

不過，德優伊說，風速30日下午已減緩，有利救火工作。同時，消防員也已築起防火線，防止大火燒進沙斯蒂娜湖（Lake Shastina）旁邊的維德市（Weed）。當地撤離令也未解除。

負責指揮沙斯達山坡救火工作的一名官員30日出面向居民道歉，因為，他們25日以為火災已經被撲滅，於是讓消防人員離開，未料1小時後重新燃燒，接著，火場面積便一路擴大到如今的1萬7000畝，並造成8000居民撤離。

沙斯達曲尼特國家森林（Shasta Trinity National Forest）消防官梅克（Todd Mack）28日晚上透過視訊說：「我要為讓火災擴大道歉，這個責任由我來承擔。」

因為讓消防人員過早離開導致火災一發不可收拾，一名消防官員出面道歉。（美聯社）
因為讓消防人員過早離開導致火災一發不可收拾，一名消防官員出面道歉。（美聯社）

梅克表示，消防人員24日偵測到閃電後，追蹤到西斯邱縣發生火災，便於25日上午穿過崎嶇的沙斯達山區前往救火。沙斯達曲尼特國家森林發言人佛雷德曼（Adrienne Freeman）表示，在消防人員認為四分之一畝的火災已於下午4時被撲滅後，他們就先行離開現場，打算從遠處觀察，並計畫於26日上午6時回來做進一步監測。然而，大火卻在1小時後重新燒起。

梅克說：「這種情形有時會發生，它不是我們預期的結果，也不是我們想要的。我們都對這件事感到失望，但它畢竟還是發生了。」

這項失誤讓必須從97號公路和維德地區撤離的居民感到憤怒。居民指出，由於火災發生在聯邦擁有的土地上，加州森林防火廳（Cal Fire）一開始就被排除在救火工作之外。

西斯邱縣第四代居民麥朵斯（Chelsey Meadows）說：「我認為，在火勢迅速蔓延的情況下，當局應該採取全員參與的策略。因為是發生在聯邦土地上，就棄用其他可用的資源，才導致火災變得如此嚴重，這原本是可以避免的。」

加州 山火 北加

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