「仇恨犯罪手冊」發布 含中文等25種語言

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）6月30日還發布了關於仇恨犯罪的指南和資源，以及包括中文在內、覆蓋25種語言的仇恨犯罪手冊。（記者劉先進 ／攝影）

加州 總檢察長邦塔（Rob Bonta）6月30日還發布了關於仇恨犯罪 的指南和資源，以及包括中文在內、覆蓋25種語言的仇恨犯罪手冊。

在執法公告和檢察官指南中，邦塔希望確保加州各地的執法官員擁有必要的資訊和工具，以繼續對仇恨犯罪活動作出適當和迅速的反應。相關資源說，仇恨犯罪是嚴重的犯罪，可能導致犯罪者被監禁或坐牢。然而，仇恨犯罪仍然沒有得到充分的報告，因為民眾擔憂與執法部門的溝通互動。希望執法部門與當地社區建立關係，傳播資訊，並利用適當的資源，使每個社區都感到安全和受歡迎，這對於預防、增加報告和起訴仇恨犯罪至關重要。

邦塔希望正確地識別和調查仇恨犯罪，確保公平和統一應用仇恨犯罪法律。比如，通過確保與受害者和受影響社區進行更直接和一致的接觸，提高起訴的成功率。確定替代形式的判決或恢復性司法方法，起訴仇恨犯罪。

幫助識別、舉發仇恨犯罪

當天發布的覆蓋25種語言的仇恨犯罪手冊，旨在幫助受害者和公眾成員識別和報告仇恨犯罪，並在適當的時候獲得直接援助。根據加州法律，仇恨犯罪被定義為全部或部分因為受害者的實際或感知的殘疾、性別、國籍、種族或民族、宗教或性取向而實施的犯罪行為。仇恨犯罪還包括，因為某人與具有一個或多個這些實際或感知特徵的個人或團體的聯繫，而實施的犯罪行為。仇恨犯罪有別於仇恨事件，後者是由仇恨引起的行動或行為，受第一修正案的言論自由權保護。仇恨事件的例子包括罵人，侮辱，以及在公共場所分發仇恨材料。如果一個仇恨事件開始威脅到人或財產，它可能會成為仇恨犯罪。

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）6月30日還發布了關於仇恨犯罪的指南和資源，以及包括中文在內、覆蓋25種語言的仇恨犯罪手冊。（取自州總檢察長邦塔官網）

手冊建議，如果你認為你或你認識的人是仇恨犯罪的受害者，請通知當地執法部門並考慮採取以下步驟。如果有緊迫的危險，請撥打911。如果需要，尋求醫療護理。寫下所使用的確切詞語，並記下任何其他相關的事實，以便不會忘記。如果安全的話，保存所有證據並拍照。獲取其他受害者和證人的聯繫資訊；與所在地區處理仇恨犯罪或事件的社區組織聯繫。

公眾可到加州司法部 門網站OpenJustice上查看最新的仇恨犯罪數據。該網站包括一個更新的仇恨犯罪菜單，可以查看仇恨犯罪的動機類型。