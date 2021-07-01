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加薪、衛星偵測…因應美西山火風險 拜登急伸援手

編譯組／綜合6月30日電
拜登30日與美國西部各州州長討論降低美西火災風險計畫。（白宮視訊影片截圖）
拜登30日與美國西部各州州長討論降低美西火災風險計畫。（白宮視訊影片截圖）

加州和美國西部面對乾旱、破紀錄熱浪和嚴重野火風險之際，拜登總統6月30日宣布，將提高聯邦消防員薪資、擴大使用國民警衛隊（National Guard）協助救火、擴大使用聯邦衛星偵測火災，以便消防人員能更迅速在火災發生初期就將火勢控制住。

拜登30日在白宮與包括加州州長紐森（Gavin Newsom）在內的西部各州州長舉行視訊會議。拜登說：「這是一個資源不足的地區，如果這個情形與我們有任何關係，我們將做出改變。在處理野火或支持消防人員方面，我們不能走捷徑。」

拜登指出，今年截至6月30日，美西已發生了36場大火，相較去年同期只有21場。他將三位數高溫熱浪、加州乾旱、野火頻率等問題加劇歸咎於氣候變遷。拜登補充，為了降低野火和其他災害的風險、加強消防能力，必須進行重大投資，例如正在等待審核的500億元基礎建設計畫。

紐森30日在北加州西斯邱縣（Siskiyou County）視察「岩漿山火」（Lava Fire）災情。截至30日上午，岩漿山火火場面積已擴大為1萬7590畝，主要焚燒地區在沙斯達山（Mount Shasta）以西的沙斯達曲尼特國家森林（Shasta-Trinity National Forest）裡。

身後為岩漿山火火場森林的紐森在視訊中讚揚白宮的作法，並表示與前任政府的作法形成鮮明對比。紐森並未說出川普的姓名。

紐森說：「我們與上一任聯邦政府的關係比較像是陪練夥伴，而非合作夥伴，我們現在有機會將這些指責和言論翻頁。過去幾年，我們一直和政府對清理森林政策進行辯論。」

2018年坎普大火（Camp Fire）發生後，川普在視察被大火燒成廢墟的天堂鎮（Paradise）時表示，加州應該向芬蘭學習，要清理森林才能降低火災風險。川普說，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）告訴他，芬蘭花很多時間清理森林，所以沒有火災問題。但是，尼尼斯托後來表示，他從來沒有和川普討論過清理森林的問題。

聽到美國國家森林局（U.S. Forest Service）消防員起薪每小時僅13.45元，拜登說：「拜託，我沒辦法接受。」

拜登宣布，他會將聯邦消防員最低時薪提高到15元，並將與國會合作再進一步提高他們的工資和福利。

拜登 加州 紐森

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