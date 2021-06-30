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北加「岩漿山火」燒逾萬畝 1男開槍拒離 遭擊斃

編譯組／美聯社29日電
北加州邊界西斯邱縣爆發「岩漿山火」，火場面積已迅速擴大為1萬3300畝。（美聯社）
北加州邊界西斯邱縣爆發「岩漿山火」，火場面積已迅速擴大為1萬3300畝。（美聯社）

由於美國太平洋大西北地區（Pacific Northwest）正受超級熱浪侵襲，北加州上周也因高溫爆發山火，火場面積迅速擴大超過1萬畝。

因閃電引起的「岩漿山火」（Lava Fire）於24日爆發，位置在北加州沙斯達山（Mount Shasta）以西的內陸地區，受到植被極度乾燥、強風吹襲和破紀錄高溫的影響，一發不可收拾，焚燒面積29日已迅速擴大為1萬3300畝，約500名消防員已在當地救火，目前僅20%受到控制。

西斯邱縣（Siskiyou County）警方已下令沙斯蒂納湖（Lake Shastina）、杜松谷（Juniper Valley）和沙斯達山地區的民眾撤離，目前不清楚撤離總人數有多少，但沙加緬度峰報（Sacramento Bee）稱，沙斯蒂納湖地區住有約3000居民，大麻種植場地區住有約8000居民。

國家氣象局表示，他們在岩漿大火發生前已對這個地區發出紅旗警報（Red Flag Warning）。根據報導，山火28日下午迅速向西北部蔓延，威脅到維德（Weed）周邊地區。大火越過通往俄勒岡州的97號公路，燒毀沙斯蒂納湖以東區域。

西斯邱縣警方29日在社群媒體上說：「所有撤離令目前仍然有效，我們不知道有多少建築物已被燒毀，也不知道許多地區的實際情況。」

西斯邱縣警方已下令多個地區居民撤離。（美聯社）
西斯邱縣警方已下令多個地區居民撤離。（美聯社）

28日晚上，火場內傳出槍擊事件，四名警員試圖要求一名男子離開一個大麻農場，男子不從，還開槍射擊警員，結果遭警員擊斃。西斯邱縣警長拉魯（Jeremiah LaRue）說：「根據初步調查，嫌犯的槍枝應該發射了數發子彈。」

美聯社報導指出，事發地區是被改建的龐大的大麻農場經營網路，主要經營者為苗族（Hmong）和華裔家庭。西斯邱縣禁止大規模種植大麻，但數以千計的大麻溫室仍如雨後春筍般出現，當局試圖予以關閉，卻被指控為種族歧視。

苗族在越戰期間被美國中央情報局招募到寮國抵禦共產主義勢力，戰後，許多苗族難民移居美國明尼蘇達州、威斯康辛州和加州。因其農業背景，苗族在加州大多定居於中谷，但近年一些人搬往北加州從事大麻種植。

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