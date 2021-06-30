加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

加州議會通過2626億元年度預算。圖為紐森先前說明預算內容時的畫面。（美聯社）

加州 議會28日通過下年度州政府總預算 案，總額高達2626億元。主因來自於歲收年增27%，創40年以來最大增幅，其中包括州府盈餘與聯邦新冠補助的1000億元經費。州府手中銀彈充裕，推動多項退稅 與免費福利。

無證客滿50歲也能享醫療補助

除了公立學校、法院、嬰幼照護與政府職工的預算回到疫前水準，州政府甚至還能為1500萬戶提供1100元的退稅，還保證四歲以下孩童都能免費上幼兒園，就算非法居留的移民，只要年滿50歲就能享有政府補助的醫療照護。

主導州議會的民主黨人認為，2021年度預算不只是回到常態，還能讓加州更好。雖然他們希望編列更多預算，但是面臨罷免投票的州長紐森卻希望保守行事，按年度動支預算，不要一口氣編列複數年度的預算。

換言之，加州政府今年度將不會動支2億元預算以召雇更多地方醫療人員。相反地，3億元預算將留到明年再動支。加州政府強調，聯邦今年撥給加州的18億元公衛預算，都已經保留給疫苗與篩檢。

企業加徵環保費 參議員抨擊

不過，兩黨議員對預算都還是有些不滿。華裔加州參議員潘君達（Richard Pan）強調，疫情已明顯暴露施政的缺漏，加州政府不該把今年一整年都拿來做計劃、準備吧。共和黨籍參議員葛洛夫（Shannon Grove）則批評，政府對員工達500人以上的企業加徵環保費，100人至499人不變，100人以下免除，這等於是逼企業不要雇人嘛。

另外，年度預算也編列加州就業發展局（EDD）的2.76億元預算，以處理23萬多人尚未領到失業補助的問題。加州上個年度支出了1530億元的失業補助，當中部分涉及詐騙，而加州政府因為經費告罄，還向聯邦貸款。加州欠款總額已達240億元，據議會預算分析室的預估，州府未來十年，每年得還25億元至50億元。因為下年度預算未編入貸款償還，又引發府會之間的爭執。

學生免費餐點 8項重點福利

2021年度的預算有以下八項重點：

1、學生免費早餐與午餐：今年度預算編列5400萬元，明年之後6.5億元，所有公立學校學生都可有享用。

2、81億元退稅：年收入在3萬元以下，且有小孩者，可獲得500元退稅，加上先前已發的600元，合計1100元。所得在3萬至7.5萬元之間者，有小孩的可獲1100元，沒小孩的為600元。

至於用納稅身分識別碼報稅的人，年收3萬元以下且有小孩的可拿到1000元。年收3萬元至7.5萬元，且有小孩者，可獲得1000元。因為用納稅身分識別碼報稅的人多為移民，因此無法領到聯邦賑災補助。受到新冠影響的小企業也編列了15億元無償補助。

3、四歲免費就讀幼兒園：目前有9.1萬名四歲兒童免費就讀幼兒園，未來將增加2.5萬名，讓加州所有四歲兒童都可免費就讀兩年制的幼兒園。這項計劃將逐步擴大，最慢在2025至2026學年就能納入所有學童，年經費約27億元。

4、提供遊民安頓費：預算為未來兩年編列120億元遊民安頓費，其中包括分給各個地方政府的10億元。

5、經費恢復或加薪：由於議會去年預期新冠疫情會導致歲收減少，因此大砍多項預算，但加州歲收不減反增，所以多數政府雇員的薪水將回到正常，且可能獲得加薪。法院、公立學校、公立大學的經費也恢復。

6、醫療補助（Medicaid，白卡）門檻降低：未來50歲以上的低收移民，將可獲得州政府補助參加醫療補助，每年13億元。

7、獎學金增加：加州獎學金（Cal Grants）增加1億5500萬元預算，以便讓更多超齡學生能就讀大專。

8、鼓勵多收加州學生：編列預算鼓勵院校多收加州學生，包括洛杉磯加大、柏克萊加大、聖地牙哥加大在內，每年只要能讓900名本州學生就讀，外州學生多付學雜費，州府未來三年就會多給1億8400萬元的經費。