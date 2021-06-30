加州7月1日起多項新法上路 金門大橋過橋費再漲

7月1日起，加州將禁止居民在30天內購買超過一把的半自動步槍。（Getty Images）

7月1日起，加州 將有多項新法開始生效，舊金山金門大橋 也將再次調漲過橋費。

7月1日起開始實施的新法包括：

● 加州禁止民眾在30天內購買超過一把手槍的法令，適用範圍將擴大到符合加州攻擊式步槍定義的半自動中央式底火步槍（semiautomatic centerfire rifle）。

● 加州將成立一個專職監察單位，負責為學生貸款 借款人處理掠奪性追債的投訴。

● 2002年制定的「蘿拉法」（Laura's Law）允許法官強制要求符合資格者進行密集的精神健康門診治療，7月1日起將成為永久法律。符合資格者是指患有嚴重精神疾病，同時近期曾因精神疾病住院、被監禁，或有暴力行為者。

● 兩項為協助因野火失去財產的屋主制定的法律，部分內容將從7月1日起生效，包括生活費用保障的條款。

● 加州三所青少年懲戒所將停止接收新受刑人，並將於2023年關閉。

此外，金門大橋、高速公路與交通管理局（Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District）7月1日起也將調漲過橋費和交通費。金門大橋FasTrak過橋費將從7.7元調高為8.05元，Pay-As-You-Go帳戶（車牌帳戶和一次性付款帳戶）過橋費將從8.4元調高為8.6元，一般過橋費將從8.7元調高為9.05元。

這次金門大橋過橋費調漲是2019年通過的五年過橋費計畫的一部分，目的在維持橋梁進行正常維修和繼續提供巴士與渡輪服務。大橋管理局表示，新冠疫情使金門大橋交通流量減少了兩成，巴士和渡輪載客量分別大減七成和九成，至今未完全恢復。