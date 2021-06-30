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KTVU前新聞總監 在東灣遭酒駕司機撞死

記者劉先進／阿拉米達市報導
前KTVU新聞總監、87歲的澤恩德（Fred Zehnder）27日晚上在東灣阿拉米達市被涉嫌酒駕、30歲的的亞歷山大撞死。（取自KTVU電視台記者Henry K. Lee推特）
前KTVU新聞總監、87歲的澤恩德（Fred Zehnder）27日晚上在東灣阿拉米達市被涉嫌酒駕、30歲的的亞歷山大撞死。（取自KTVU電視台記者Henry K. Lee推特）

前KTVU新聞總監、87歲的澤恩德（Fred Zehnder）上周日（27日）晚上在東灣阿拉米達市被涉嫌酒駕、30歲的的亞歷山大（Michael Williams Alexander）撞死。根據KTVU華裔記者Henry K. Lee報導，亞歷山大被關押在聖他利達監獄（Santa Rita Jail），保釋金為25萬。

澤恩德在KTVU的任期超過20年。即使在他退休後，他在灣區各地仍頗有影響。

警方說，87歲的澤恩德在當晚10時左右走在人行橫道上，在Lincoln Avenue和 Walnut Street的交叉口被亞歷山大駕駛的福特F150卡車撞倒。亞歷山大開車時受到酒精或毒品的影響。他當時在林肯大道上向東行駛。警方沒有確定他開車的速度有多快，但他留在了現場配合調查。有目擊者說，聽到車禍發生時候巨大刺耳的輪胎聲以及撞擊聲。

亞歷山大來自東灣海沃（Hayward）。他曾經在2020年6月捲入了另一起車禍，但細節還不清楚。警局隊長德雷斯皮尼（Ryan Derespini）說，為澤恩德不幸離世感到惋惜，向KTVU員工和他的親人致意並為他們祈禱。

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