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Google：7/12重開加州辦公室 員工採自願回公司上班

編譯組／綜合28日電
Google計畫7月將在自願基礎上重新開放加州辦公室。（美聯社）
Google計畫7月將在自願基礎上重新開放加州辦公室。（美聯社）

Google宣布將從7月12日開始在自願的基礎上重新開放其加州辦公室。這是一個關鍵步驟，因為該公司的大多數員工將被要求在9月起每周至少三天返回公司上班。

這家科技巨頭不會要求員工接種疫苗，但那些能夠提供接種證明的人可以在辦公室裡摘下口罩。發言人說，未接種疫苗的員工或未提供證明的員工將被要求戴口罩，並每周接受冠狀病毒測試。科技公司通常拒絕執行員工必須接種疫苗的指令。

谷歌是灣區最大的辦公室租戶之一，在山景城、桑尼維爾和紅木城擁有龐大的園區。它占據了舊金山Embarcadero沿線的許多建築，包括渡輪大廈、One Market Plaza和Rincon Center；其YouTube部門的總部設在聖布魯諾。

該公司在洛杉磯、爾灣和聖地牙哥等南加州的辦公室，將於7月13日和7月27日分兩批重新開放。

這些辦公室不會有人員容量限制，員工也不需要保持社交距離。該公司還計畫逐步恢復其標誌性的免費食物和班車等福利。

Google首席執行官皮采(Sundar Pichai)在5月時寫道，從長遠角度來看，他希望有大約60%的員工每周進辦公室幾天，20%的人轉去新的辦公地點工作，20%的人完全遠程辦公。

他寫道：「無論你是選擇調到不同的辦公室，還是選擇完全遠程工作，你的報酬都將根據你的新地點進行調整。」

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