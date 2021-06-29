方李邦琴「摩登原始人」房屋訴訟和解 可保原貌

方李邦琴「摩登原始人」房屋訴訟達成和解可保原貌。(美聯社)

據報導，方李邦琴位在希爾斯堡市的1960年代卡通片「摩登原始人」(The Flintstones)房屋，訴訟達成和解，可保留原貌。根據和解協議，業主可以申請建築許、可以改建房屋，而希爾斯堡市將根據城市紀錄審查和批准景觀更新的調查，支付12萬5000 元和解金，方家將放棄反訴(countersuit)。

「摩登原始人屋」占地2700平方呎、建設於1976年，由六個用金屬絲網包裹並用混凝土覆蓋的航空球形屋組成。方李邦琴於2017年以280萬元買下極具卡通色彩的「摩登原始人屋」之後，在靠近280公路一側增設了多頭大型恐龍模型以及五彩蘑菇，突顯這座住宅的史前主題。不過，希爾斯堡市府於2019年向法院提訟，指這些景觀改造及模型違反法規，業主未經設計審查，未申請所需的建築許可。

方李邦琴曾說，這個家是她的快樂地方(happy place)。根據當地房產紀錄，這名年近90歲的女性還擁有其他兩處一般傳統外觀的高檔房產，總價為530萬元。方李邦琴被認為是第一位擁有美國 主要主流報紙的華裔美國人。方李邦琴受訪時曾說，她只想過平靜生活，只是一個非常普通的退休 人士，但擁有各種夢想。

對於希爾斯堡市的指控，方李邦指是種族歧視 。不過，希爾斯堡市曾在2019年4月發出新聞稿表示，摩登原始人屋持續引起全球關注與情緒反應，但忽略了核心問題，即業主在沒有經過設計審查與預先申請所需建築許可的情況下，建造了大型項目。

目前，訴訟雙方已同意簽署免責聲明以駁回索賠。根據和解協議，方李邦琴將被允許繼續改建，並就許可申請與檢查等與希爾斯堡市合作。根據雙方簽署的和解新聞稿指出，雙方已達成令所有當事方都滿意的友好解決方案，摩登原始人屋所有改建都將予以保留。