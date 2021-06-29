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加州擬撥2000萬元 助VTA從槍擊案中復原

編譯組／綜合28日電
加州議提出2000萬元提案以協助VTA從槍擊案中復原。（美聯社）
加州議提出2000萬元提案以協助VTA從槍擊案中復原。（美聯社）

加州官員28日宣布，將撥2000萬元援助金給聖他克拉拉谷交通局（Santa Clara Valley Transportation Authority，簡稱VTA），協助他們從上個月發生的大規模槍擊案中復原。不過，目前還不清楚他們的輕鐵服務何時才會恢復。

加州參議員柯提斯（Dave Cortese）和加州眾議員卡拉（Ash Kalra）28日成功將這項資金提案塞入進行投票的總預算案中。柯提斯和卡拉認為，這項提案應該能夠通過。

主導這項提案的柯提斯說：「我們認為，這項提案將給予VTA受害人家庭和員工深遠的影響，並可幫助VTA早日恢復服務。」

服務路程超過40哩的VTA南灣三線輕鐵網路，在5月26日發生大規模槍擊案後就暫停營運。VTA一名維修工在輕鐵營運中心殺害九名同事後飲彈自盡，這是灣區有史以來發生過的最大宗槍擊事件。

對習慣搭乘VTA輕鐵的IT工程師雷迪（Singam Sagar Reddy）來說，他迫不及待VTA輕鐵能早日恢復營運。雷迪說，他很同情VTA員工的遭遇，但他已厭倦了使用Uber，希望知道輕鐵何時能重啟。

這筆資金可用於為受創傷的VTA員工及受害者家屬提供心理諮詢、提供員工培訓或為員工更改工作地點、維修、改良、重置和搬遷設施、進行安全系統升級，以防止未來輕鐵或巴士系統再度關閉。

VTA發言人羅斯（Stacey Hendler Ross）表示，這筆資金對VTA來說是很大的幫助，但現在還無法確定輕鐵服務何時可恢復。她說：「可能是數周，也可能是數月。我們和需要這項服務的民眾一樣心急，但在這之前，我們有太多事情需要重新組合，無法像開關一樣，說恢復就恢復。」

巡視過案發現場的柯提斯表示，槍擊事件毀損了輕鐵營運所需的專業設備，這些電腦設備的螢幕都被擊碎，而且滿是彈孔。代表VTA員工的Amalgamated Transit Union Local 265工會主席寇特尼（John Courtney）也首次發聲說：「現場幾乎所有的東西都被損壞。」

聖他克拉拉縣議員，同時也是VTA董事會成員查維茲（ Cindy Chavez）表示，VTA希望加州和聯邦能提供運輸基礎設施資金，協助他們重建營運中心，估計成本至少需要8500萬元。

加州 槍擊 眾議員

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