加州多個團體記者會 反對SB 519法案迷幻藥合法化

加州平等公義協會主席李少敏表示，法案支持者並沒拿出任何統計數據證明迷幻藥真的可以防止人服用海洛因。 （記者劉先進／截圖）

加州 多個團體28日舉行記者會，反對舊金山 選區的州議員威善高（Scott Wiener）提出的合法化迷幻藥（Psychedelics）的SB 519法案。認為這是一個惡法，讓擁有迷幻藥毒品 合法化，且授權社會分享毒品，給毒販子提供一個內置的辯護（built-in defense），最終為開放毒品在公共場所消費敞開大門。

法案提出，將讓21歲以上的人士持有、分享迷幻藥品的行為合法化，但販賣行為仍然是非法。迷幻藥種類頗多，包括LSD、迷幻蘑菇、MDMA、伊博格鹼（ibogaine）等。法案提出後，爭議不小。不少華人此前曾在舊金山聚會反對法案。

家中有人吸毒 對家庭影響大

國際信仰聯盟和種族平等大會主席愛倫（Tak Allen）以自己的親身經歷表示，父親曾吸毒，生活掙扎，一家人居無定所。父親最後戒毒回歸正軌。父親吸毒影響她的情感、精神和學業，父親後來創辦該組織，向人們介紹毒品對家庭和社區的影響。藥物改變人的精神狀況。若孩子和產生幻覺或暫時性精神不穩的父母待在家中，會非常危險。「現在沒有任何合法途徑獲得迷幻藥。醫生或任何診所都拿不到。為了使迷幻藥非刑事化或合法化，須允許銷售和分銷。你可以將一種毒品商業化，將另一毒品非刑罪化，如果要支持執法部門的努力，需要負責任，起草好的政策。 」

國際信仰聯盟和種族平等大會主席愛倫表示，父親曾吸毒，生活掙扎，一家人居無定所。所以創辦該組織，說明毒品對家庭和社區的影響。（記者劉先進／截圖）

警長：法案糟糕 恐增加遊民

沙加緬度縣柑橘崗（Citrus Heights）警長勞倫斯（Ron Lawrence）說，加州的遊民人數過去十年爆炸性增長，藥物濫用和精神健康問題是部分促成因素。全國遊民聯盟發現，26%遊民依賴有害的化學物質，其中就包括法案想要合法化的迷幻藥。當加州在2014年通過47號提案時，將持有毒品的重罪減為輕罪，也消除了法院授權的戒毒計畫。一些非法毒品強烈、易上癮，以至於有人用藥過量而死亡。造成恐慌，腎衰竭，導致偏執狂和嘔吐、幻覺、精神病，心臟損傷、腦損傷和自殺的想法，助長暴力。「在我所在的小城，大約9萬人，官員每天都看到吸毒的負面影響。法案很糟糕，是處理毒癮的不人道方式，只會增加遊民人口。對加州不利，對吸毒成癮的人也不利。」

沙加緬度縣柑橘崗警長勞倫斯說，全國遊民聯盟發現，26%遊民依賴有害的化學物質，包括法案想要合法化的迷幻藥。（記者劉先進／截圖）

迷幻藥防服用海洛因？沒數據

加州平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）表示，支持者一直在說，毒品應該根據科學方法合法化。但是，如果有具體的科學發現證明這些藥物的好處超過了可能的傷害，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)應將其從受控物質清單中刪除，但事實相反。提案支持者並沒拿出任何統計數據，來證明迷幻藥真的可以防止人服用海洛因。

二戰飛虎隊老兵 抗議法案

二戰飛虎隊的退伍老兵上周五與100多人一起抗議法案，這說明所謂老兵歡迎法案和迷幻藥的說法是神話。法案規定，要成立委員會來監管迷幻藥。從邏輯上講，購買和銷售、應被納入委員會的工作範圍。如果迷幻藥合法化，又不允許正式買賣，難道法案支持者想幫助黑市銷售？

沙加緬度檢察長 憂孩子未來

沙加緬度的地方檢察長舒伯特（Anne Marie Schubert）表示，「是否有人在傾聽和關注加州發生的事情，是否有人擔憂加州的未來和孩子的未來？上周，有人給我發了一個來自舊金山的推特帳號Dodge Place Tenderloin。住在田德隆(Tenderloin)社區的一位先生說，他喜歡社區，但那裡是一個犯罪猖獗的骯髒窩點，對販賣芬太尼和其他毒品的人來說這裡是天堂，這歸功於城市的不作為。在推特上，可以經常看到有人注射毒品的視頻。」