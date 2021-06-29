加州多個團體記者會 反對SB 519法案迷幻藥合法化
加州多個團體28日舉行記者會，反對舊金山選區的州議員威善高（Scott Wiener）提出的合法化迷幻藥（Psychedelics）的SB 519法案。認為這是一個惡法，讓擁有迷幻藥毒品合法化，且授權社會分享毒品，給毒販子提供一個內置的辯護（built-in defense），最終為開放毒品在公共場所消費敞開大門。
法案提出，將讓21歲以上的人士持有、分享迷幻藥品的行為合法化，但販賣行為仍然是非法。迷幻藥種類頗多，包括LSD、迷幻蘑菇、MDMA、伊博格鹼（ibogaine）等。法案提出後，爭議不小。不少華人此前曾在舊金山聚會反對法案。
家中有人吸毒 對家庭影響大
國際信仰聯盟和種族平等大會主席愛倫（Tak Allen）以自己的親身經歷表示，父親曾吸毒，生活掙扎，一家人居無定所。父親最後戒毒回歸正軌。父親吸毒影響她的情感、精神和學業，父親後來創辦該組織，向人們介紹毒品對家庭和社區的影響。藥物改變人的精神狀況。若孩子和產生幻覺或暫時性精神不穩的父母待在家中，會非常危險。「現在沒有任何合法途徑獲得迷幻藥。醫生或任何診所都拿不到。為了使迷幻藥非刑事化或合法化，須允許銷售和分銷。你可以將一種毒品商業化，將另一毒品非刑罪化，如果要支持執法部門的努力，需要負責任，起草好的政策。 」
警長：法案糟糕 恐增加遊民
沙加緬度縣柑橘崗（Citrus Heights）警長勞倫斯（Ron Lawrence）說，加州的遊民人數過去十年爆炸性增長，藥物濫用和精神健康問題是部分促成因素。全國遊民聯盟發現，26%遊民依賴有害的化學物質，其中就包括法案想要合法化的迷幻藥。當加州在2014年通過47號提案時，將持有毒品的重罪減為輕罪，也消除了法院授權的戒毒計畫。一些非法毒品強烈、易上癮，以至於有人用藥過量而死亡。造成恐慌，腎衰竭，導致偏執狂和嘔吐、幻覺、精神病，心臟損傷、腦損傷和自殺的想法，助長暴力。「在我所在的小城，大約9萬人，官員每天都看到吸毒的負面影響。法案很糟糕，是處理毒癮的不人道方式，只會增加遊民人口。對加州不利，對吸毒成癮的人也不利。」
迷幻藥防服用海洛因？沒數據
加州平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）表示，支持者一直在說，毒品應該根據科學方法合法化。但是，如果有具體的科學發現證明這些藥物的好處超過了可能的傷害，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)應將其從受控物質清單中刪除，但事實相反。提案支持者並沒拿出任何統計數據，來證明迷幻藥真的可以防止人服用海洛因。
二戰飛虎隊老兵 抗議法案
二戰飛虎隊的退伍老兵上周五與100多人一起抗議法案，這說明所謂老兵歡迎法案和迷幻藥的說法是神話。法案規定，要成立委員會來監管迷幻藥。從邏輯上講，購買和銷售、應被納入委員會的工作範圍。如果迷幻藥合法化，又不允許正式買賣，難道法案支持者想幫助黑市銷售？
沙加緬度檢察長 憂孩子未來
沙加緬度的地方檢察長舒伯特（Anne Marie Schubert）表示，「是否有人在傾聽和關注加州發生的事情，是否有人擔憂加州的未來和孩子的未來？上周，有人給我發了一個來自舊金山的推特帳號Dodge Place Tenderloin。住在田德隆(Tenderloin)社區的一位先生說，他喜歡社區，但那裡是一個犯罪猖獗的骯髒窩點，對販賣芬太尼和其他毒品的人來說這裡是天堂，這歸功於城市的不作為。在推特上，可以經常看到有人注射毒品的視頻。」
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