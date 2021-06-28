灣區華人運動會重啟 網球比賽打頭陣

華運會舉辦網球比賽，也象徵華運會在疫情之後運動賽事的重啟。（記者李榮／攝影）

金山灣區華人 運動大會向來是海外華人最大的體育盛事之一，每年都舉辦數十項單項運動競賽，以及盛大的開幕式，連年至少吸引數千人參與。去年華運會因為新冠肺炎（COVID-19）疫情 的關係，首次無法舉辦。

今年隨著疫苗的普及，疫情較為緩和，華運會隨著政府的規定之下逐步重啟。華運會周末在聖他克拉拉市舉辦華運會網球比賽，邀請駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪前往開球。這也是一年多來華運會首次的正式單項比賽。

包括駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、副組長周文、僑教中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅、中華民國僑務委員呂玉貞，以及多位華運會的前主任委員都參加當日的網球賽開幕儀式。許多人都是很久沒有實際見面，於球場相見特別開心。大家在活潑健康的氣氛下話家常，非常熱絡。

賴銘琪指出，由於新冠肺炎疫情的關係，去年一整年多數僑胞都待在家中，很多人都在家中悶了很久。這次終於能逐漸走回正常生活，感謝華運會舉辦網球賽與接下來的各項比賽，鼓勵僑胞健身、推廣運動風氣。

閻樹榮表示，華運會去年雖然無法舉辦正式運動比賽與開幕式，但華運會還是辦了很多活動，例如舉辦防身講座服務僑胞。

當天共有52人報名參加網球賽。（記者李榮／攝影）

華運會主任委員陳思如指出，經過2020的一整年的疫情年，以及2021上半年的不確定感，現在總算幾乎看到疫情結束的曙光。華運會預計會在未來的三個月內，視疫情發展與變化，舉辦多項體育活動，讓灣區華人老、中、青世代，都能夠走出戶外，為大家的健康做努力。

華運會前主任委員、僑務委員呂玉貞指出，很開心看到華運會的參與者再次齊聚一堂，在球場上相見，也期待今年有更多人參加華運會的各項比賽。當天華運會網球賽共有52人報名，選手背景來自各地，相當熱鬧。