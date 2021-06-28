灣區內陸聖荷西、利佛摩等地 下周高溫飆破90度

灣區沿岸下周氣溫偏低。然而內陸地區最高溫將達到90度以上。(Getty Images)

熱浪持續侵襲太平洋沿岸西北地區情況下，灣區 氣溫仍將繼續維持比往常此時更高的情況。

氣象學家指出，灣區沿岸地區下周天氣溫和，大約維持在75度到80度之間，然而內陸天氣如貝律耶沙湖 (Lake Berryessa) 等地，氣溫將飆高到90度到100度以上。

根據全國氣象局，在一道海洋氣流影響下，灣區沿岸下周氣溫將可能會比平常此時偏低。然而內陸地區如聖荷西、聖他羅莎(Santa Rosa)、利佛摩(Livermore)、莫甘山(Morgan Hill) 等地，最高溫 將達到90度以上。

氣象學家指出，太平洋沿岸西北區如華盛頓州與俄勒岡州大部分地區最高溫將比往常高出30度以上，低溫則維持70度左右，與過去平均低溫類似。

俄勒岡州的波特 蘭市 (Portland) 周末起到下周二將受到熱浪襲擊。波特蘭市26日出現108度高溫，打破該市1965年的高溫紀錄107度。

波特蘭市與華盛頓州的西雅圖市周日與周一將出現歷史性高溫。波特蘭周日最高溫可望達到112度，比過去同日最高溫紀錄高出四度。

全國氣象局表示，太平洋沿岸西北區與灣區的氣溫將逐漸下降。