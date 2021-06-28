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金山破車窗竊案疫後劇增 警方：貴重物品別放車內

編譯組╱灣區26日電
加州重啟後舊金山砸車窗盜竊案增加。圖為舊金山街頭一處提醒防止砸車窗告示牌。(Getty Images)
加州重啟後舊金山砸車窗盜竊案增加。圖為舊金山街頭一處提醒防止砸車窗告示牌。(Getty Images)

新冠疫情前，舊金山旅遊區砸破車窗偷竊事件頻傳，疫情間破車窗偷竊情形平靜許多。加州重啟之後，破窗偷竊治安問題轉為嚴重。舊金山警局統計資訊顯示，舊金山旅遊勝地如漁人碼頭與華埠，砸破車窗偷竊案件大幅飆升，當地民眾與前來華埠、漁人碼頭等地觀光的旅客必須特別留意，不可將貴重物品放置車內，即使放在車內不顯眼地區亦有安全之虞。

舊金山警方表示，舊金山中央警局管轄地區，包括華埠與漁人碼頭在內，今年5月發生的偷竊車內物品事件比去年同期高出753%。舊金山中央警局表示，隨著加州重啟，砸破車窗偷竊案件大幅增加，今年春天重啟之前，疫情轉緩時期，盜竊車內物品趨勢逐漸嚴重。

然而就整個舊金山市而言，砸破車窗盜竊事件雖有增加，情況倒沒有像中央警局管轄區那麼嚴重。舊金山市今年從4月到5月，闖入私人車輛盜竊案件增加了94%。

根據中央警局發布統計資訊，今年到6月6日為止，舊金山中央警局管轄區一共傳出2048宗破車窗盜竊案件。去年同期才傳出858宗類似盜竊事件，兩者相較，今年年初到6月初，中央警局管轄區的盜竊車內物品案件增加近139%。包括部分金門公園的公園區，砸破車窗盜竊案件增加約3%。

舊金山是著名的觀光旅遊勝地。疫情間地方旅遊業遭到嚴重衝擊。加州重啟之後，舊金山旅遊業開始復甦時。舊金山旅遊公會主任卡羅 (Kevin Carroll)說，今年國殤日舊金山旅館業出現回春情形，住房率開始上揚，國慶日情形應該更佳。然而砸破車窗偷竊問題將是旅遊業一大挑戰。

佛羅里達州聖彼得堡市 (St. Petersburg) 的房地產商索吉卡 (Kinga Sojka) 5月間與八個朋友前來灣區酒鄉與舊金山度假。她們抵達39號碼頭之後，將租來的車子停在附近停車場，大夥前往漁人碼頭遊玩。幾個小時後，大夥興盡而歸，走到停車場，發現租來的車子後車窗被砸碎。索吉卡的皮箱、朋友的背包已不見蹤影。

索吉亞說，她當時非常震驚，因為她不知道舊金山觀光旅遊區盜竊問題如此嚴重。她說，事情經過一個月後，每次有人提到這次經歷，她仍然感到震驚不已。

舊金山警方與旅遊公會警告民眾不要把任何重要貴重物品留置車內，放在車內隱密處都不安全。另外即使離開車子一下子，也必須記得要帶走這些貴重物品。

索吉卡幸好沒有將任何貴重物品放置車內，損失的只是一些衣物、化妝品等。她說，她仍然喜愛舊金山，雖然不幸車窗被砸，私人物品遭竊，仍準備再回來舊金山旅遊。

索吉卡忠告旅客說，旅遊時不要隨身攜帶太多物品，最好不要攜帶手提電腦或者貴重珠寶，護照與車鑰匙必須隨身攜帶。

加州重啟後舊金山砸車窗盜竊案增加。圖為舊金山街頭一輛被砸窗的車子。(Getty ...
加州重啟後舊金山砸車窗盜竊案增加。圖為舊金山街頭一輛被砸窗的車子。(Getty Images)

舊金山 疫情 加州

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