我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

屋崙華埠可疑男 拿噴火器逛商店 老闆娘求救

記者劉先進／屋崙報導
可疑男子拿著疑似噴火器的東西，在華埠逛商店。老闆娘求救後，義工將其驅趕走。（鄺偉供圖）
可疑男子拿著疑似噴火器的東西，在華埠逛商店。老闆娘求救後，義工將其驅趕走。（鄺偉供圖）

屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）華埠藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉27日表示，周末期間，華埠治安又出現異常情況。有非裔男子拿著疑似噴火器在華埠一家商店轉悠。考慮到今年年初中山大廈門口有華裔女子被人用噴火器打中頭部，店東趕緊出來尋求義工幫忙，義工到場後，此人悻悻離去。還有慣偷再次光顧華埠，被義工趕走。

鄺偉說，屋崙市議會透過兩財年預算修正案後，削減警局預算1800多萬，華埠首當其衝受影響。這幾天警局巡邏明顯減少。宵小之徒開始蠢蠢欲動。26日下午4時許，有一名非裔男子衝進9街富興中心對面一家雜貨店，手上拿著疑似的噴火器，形跡可疑，或許要下手偷或搶。老闆娘趕緊出來向藍天使義工求助。鄺偉太太也是義工之一。她和另一位義工快速入店。「非裔男子拿著噴火器向我太太走過去，她舉起隨身攜帶用於防身的雨傘，對方隨即走開。」

鄺偉說，男子隨後走到停在路邊的一輛白色雙門車。車中駕駛位走下另一女子。男子上了駕駛位，車後座還有三個人，估計是想團夥作案，但看到義工巡邏，才沒有下手。義工已將車輛照片和車牌號發給了警方。

今年1月5日中午12時30分左右，華埠Franklin街中山大廈門口發生一起惡性襲擊華人事件。一非裔嫌犯忽然用噴火器襲擊中年華人女子頭部，打得血流滿面，然後逃之夭夭。好在華埠居民和商家守望相助，有人報警，有人提供商店監控錄像，嫌犯在一小時內被抓。

鄺偉擔心此次形跡可疑的男子要故技重施，襲擊打人再作案。

26日下午5時許，義工們還發現另一慣偷光顧華埠。此人曾在華埠一商店偷了500元和手機。 鄺偉脫掉義工服裝後，聽說兒子鄺鍵宗（Jacky Kuang）在追逐該慣偷。他放心不下，趕緊衝出去幫忙。得知慣偷進了中山大廈，又連忙提醒保安。最終合力將此人驅趕走。慣偷沒有得手，口中罵罵咧咧，一直走到Broadway，還不時回頭看是否有義工留意，最終離開華埠。

鄺偉說，最開心的是，不少華埠商戶和居民默默的支持義工。有櫻花店餐廳老闆的兒子舉行羽毛球公開賽，籌款1000元給團隊。有金寶石餅店捐獻蛋撻，有英記餐廳捐贈水果，這些滿滿的友愛和鼓勵，也是義工堅持的動力。「開工沒有回頭箭。義工都扎根華埠，對華埠感情深。也許會遇到危險，但最多調整休息、觀察幾天，還是會盡量堅持下去。」

圖為可疑人士車輛停在華埠。（鄺偉供圖）
圖為可疑人士車輛停在華埠。（鄺偉供圖）
華埠藍天使義工在巡邏。（記者劉先進／攝影）
華埠藍天使義工在巡邏。（記者劉先進／攝影）

華埠 非裔 預算

上一則

金山破車窗竊案疫後劇增 警方：貴重物品別放車內

延伸閱讀

亞裔男在紐約華埠等車 遭陌生人刺傷腹部

亞裔男在紐約華埠等車 遭陌生人刺傷腹部
急診醫師林路漫 華埠創作壁畫 幫助社區復甦

急診醫師林路漫 華埠創作壁畫 幫助社區復甦
現場教防身…金山華埠關愛博覽會 亞裔長者獲益

現場教防身…金山華埠關愛博覽會 亞裔長者獲益
缺人力、食材漲 奧克蘭華埠餐廳苦撐

缺人力、食材漲 奧克蘭華埠餐廳苦撐
暑假到 華人安排子女健身、旅遊當義工

暑假到 華人安排子女健身、旅遊當義工

熱門新聞

馮忠強搬到亞利桑那，他非常滿意。（馮忠強提供）

金山灣區搬到鳳凰城 華人牧師：房子大又不用背貸款

2021-06-23 18:30
舊金山將為應用程式的外賣送餐費永久設限，全美首例。 (美聯社)

全美首例 外賣送餐費佣金 舊金山通過固定15%

2021-06-24 18:31
華人Uber Eats司機Jimmy 送酒水過程中，遭遇種族歧視。他提醒華人朋友，遇到類似遭遇，一定要大聲說出來。（記者劉先進／攝影）

金山華裔Uber司機送餐 惡客連爆粗口被停權

2021-06-23 02:20
聖荷西是全美百萬房價房屋最多的大城市，比率高達47.3%。（Getty Images）

全美百萬房屋最多城 聖荷西、舊金山分居冠亞軍

2021-06-23 01:32
這棟位於舊金山太平洋崗的豪宅最近以4350萬元成交，成為舊金山房價最高的房屋。（取自Google地圖）

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

2021-06-19 17:11
異常熱浪本周末席捲西海岸，波特蘭可達華氏109度高溫。(Getty Images)

危險熱浪周末席捲美西 波特蘭可達109°F高溫

2021-06-26 17:51

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免