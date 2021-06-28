屋崙華埠可疑男 拿噴火器逛商店 老闆娘求救

可疑男子拿著疑似噴火器的東西，在華埠逛商店。老闆娘求救後，義工將其驅趕走。（鄺偉供圖）

屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）華埠 藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉27日表示，周末期間，華埠治安又出現異常情況。有非裔 男子拿著疑似噴火器在華埠一家商店轉悠。考慮到今年年初中山大廈門口有華裔女子被人用噴火器打中頭部，店東趕緊出來尋求義工幫忙，義工到場後，此人悻悻離去。還有慣偷再次光顧華埠，被義工趕走。

鄺偉說，屋崙市議會透過兩財年預算 修正案後，削減警局預算1800多萬，華埠首當其衝受影響。這幾天警局巡邏明顯減少。宵小之徒開始蠢蠢欲動。26日下午4時許，有一名非裔男子衝進9街富興中心對面一家雜貨店，手上拿著疑似的噴火器，形跡可疑，或許要下手偷或搶。老闆娘趕緊出來向藍天使義工求助。鄺偉太太也是義工之一。她和另一位義工快速入店。「非裔男子拿著噴火器向我太太走過去，她舉起隨身攜帶用於防身的雨傘，對方隨即走開。」

鄺偉說，男子隨後走到停在路邊的一輛白色雙門車。車中駕駛位走下另一女子。男子上了駕駛位，車後座還有三個人，估計是想團夥作案，但看到義工巡邏，才沒有下手。義工已將車輛照片和車牌號發給了警方。

今年1月5日中午12時30分左右，華埠Franklin街中山大廈門口發生一起惡性襲擊華人事件。一非裔嫌犯忽然用噴火器襲擊中年華人女子頭部，打得血流滿面，然後逃之夭夭。好在華埠居民和商家守望相助，有人報警，有人提供商店監控錄像，嫌犯在一小時內被抓。

鄺偉擔心此次形跡可疑的男子要故技重施，襲擊打人再作案。

26日下午5時許，義工們還發現另一慣偷光顧華埠。此人曾在華埠一商店偷了500元和手機。 鄺偉脫掉義工服裝後，聽說兒子鄺鍵宗（Jacky Kuang）在追逐該慣偷。他放心不下，趕緊衝出去幫忙。得知慣偷進了中山大廈，又連忙提醒保安。最終合力將此人驅趕走。慣偷沒有得手，口中罵罵咧咧，一直走到Broadway，還不時回頭看是否有義工留意，最終離開華埠。

鄺偉說，最開心的是，不少華埠商戶和居民默默的支持義工。有櫻花店餐廳老闆的兒子舉行羽毛球公開賽，籌款1000元給團隊。有金寶石餅店捐獻蛋撻，有英記餐廳捐贈水果，這些滿滿的友愛和鼓勵，也是義工堅持的動力。「開工沒有回頭箭。義工都扎根華埠，對華埠感情深。也許會遇到危險，但最多調整休息、觀察幾天，還是會盡量堅持下去。」