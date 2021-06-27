半遠距、半職場 Adobe疫後改採混和工作模式

Adobe宣布半遠距半職場工作計畫。(美聯社)

矽谷軟體大廠Adobe已斥資數億元在聖荷西 市中心建造嶄新的辦公室大樓，但公司仍決定在疫情 後採用混和職場模式，允許員工僅花半數時間在辦公室工作。

Adobe人事主管Gloria Chen於24日在部落格發文宣布，去年當工作模式已清楚可見無法再回到過去傳統的方式，公司看到機會，重新構想了員工經驗並開展可充分運用面對面與網路互動結合的方式，以促進創造力、創新與新的公司文化。公司依然相信面對面實際互動的價值，但在部分情況下，遠程工作安排對Adobe公司與個人都有其意義。

Adobe發出電子郵件表示，計畫於7月14日重新開放聖荷西辦公室，進入公司辦公的人數約占50%。混合工作模式將於今年稍晚擴展到全美各地與其他國家的辦公室。期望能將遠程工作人口擴增2倍。Gloria Chen表示，在發展制定混合辦公計畫時，曾與數百名員工、經理、部門領導面談，也定期對全球各地員工進行調查。

根據Adobe最近提交美國 證交委員會的資料，Adobe在全球擁有2萬2516名員工，其中47%在美國以外地區。公司在聖荷西市中心辦公室約有3700名員工，辦公室占地約110萬平方英尺。Adobe於2019年在聖荷西市中心興建了18層高的總部大樓，預計將於2022年底完工，占地70萬平方英尺辦公空間，將可容納最多達4000名員工。

儘管公司未來將轉向混合辦公模式，Adobe目前並沒有計畫外租辦公室空間或減少員工辦公空間。公司仍承諾深耕聖荷西並投資社區。Adobe表示，公司朝向混合辦公模式發展，員工將加倍使用數位工具與工作流程，無論身處何處都能高效率工作。

Adobe在疫情之後的工作流程核心將為「智慧數位園區應用程式」(smart digital campus app)，稱為「Adobe Life」。每個辦公室都有其數位園區，提供區內會議預定、餐點訂購等資訊。員工也可透過個人化社群與人工智慧自訂通知，與其他每個人保持聯繫。