我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增88例本土確診、9人死亡 仍以新北最多

金山疫苗衝刺 打針抽獎、醫師上門協助獨居長者

半遠距、半職場 Adobe疫後改採混和工作模式

編譯組／灣區電
Adobe宣布半遠距半職場工作計畫。(美聯社)
Adobe宣布半遠距半職場工作計畫。(美聯社)

矽谷軟體大廠Adobe已斥資數億元在聖荷西市中心建造嶄新的辦公室大樓，但公司仍決定在疫情後採用混和職場模式，允許員工僅花半數時間在辦公室工作。

Adobe人事主管Gloria Chen於24日在部落格發文宣布，去年當工作模式已清楚可見無法再回到過去傳統的方式，公司看到機會，重新構想了員工經驗並開展可充分運用面對面與網路互動結合的方式，以促進創造力、創新與新的公司文化。公司依然相信面對面實際互動的價值，但在部分情況下，遠程工作安排對Adobe公司與個人都有其意義。

Adobe發出電子郵件表示，計畫於7月14日重新開放聖荷西辦公室，進入公司辦公的人數約占50%。混合工作模式將於今年稍晚擴展到全美各地與其他國家的辦公室。期望能將遠程工作人口擴增2倍。Gloria Chen表示，在發展制定混合辦公計畫時，曾與數百名員工、經理、部門領導面談，也定期對全球各地員工進行調查。

根據Adobe最近提交美國證交委員會的資料，Adobe在全球擁有2萬2516名員工，其中47%在美國以外地區。公司在聖荷西市中心辦公室約有3700名員工，辦公室占地約110萬平方英尺。Adobe於2019年在聖荷西市中心興建了18層高的總部大樓，預計將於2022年底完工，占地70萬平方英尺辦公空間，將可容納最多達4000名員工。

儘管公司未來將轉向混合辦公模式，Adobe目前並沒有計畫外租辦公室空間或減少員工辦公空間。公司仍承諾深耕聖荷西並投資社區。Adobe表示，公司朝向混合辦公模式發展，員工將加倍使用數位工具與工作流程，無論身處何處都能高效率工作。

Adobe在疫情之後的工作流程核心將為「智慧數位園區應用程式」(smart digital campus app)，稱為「Adobe Life」。每個辦公室都有其數位園區，提供區內會議預定、餐點訂購等資訊。員工也可透過個人化社群與人工智慧自訂通知，與其他每個人保持聯繫。

聖荷西 美國 疫情

上一則

宣布重回辦公室上班 5000員工…只來了99人

下一則

朱利安尼灣區友人 遭FBI突擊搜查

延伸閱讀

世界台商聯合總會長 林貴香 事業有成不忘公益

世界台商聯合總會長 林貴香 事業有成不忘公益
聖荷西北部Alviso韋德倉庫 失火全毀

聖荷西北部Alviso韋德倉庫 失火全毀
暫停租客欠租驅逐令 聖荷西延至八月底

暫停租客欠租驅逐令 聖荷西延至八月底
暫停租客欠租驅逐令 聖荷西延至八月底

暫停租客欠租驅逐令 聖荷西延至八月底
聖荷西節水 住家草坪每周只能澆灌兩次 禁止在家洗車

聖荷西節水 住家草坪每周只能澆灌兩次 禁止在家洗車

熱門新聞

這棟位於舊金山太平洋崗的豪宅最近以4350萬元成交，成為舊金山房價最高的房屋。（取自Google地圖）

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

2021-06-19 17:11
馮忠強搬到亞利桑那，他非常滿意。（馮忠強提供）

金山灣區搬到鳳凰城 華人牧師：房子大又不用背貸款

2021-06-23 18:30
舊金山將為應用程式的外賣送餐費永久設限，全美首例。 (美聯社)

全美首例 外賣送餐費佣金 舊金山通過固定15%

2021-06-24 18:31
華人Uber Eats司機Jimmy 送酒水過程中，遭遇種族歧視。他提醒華人朋友，遇到類似遭遇，一定要大聲說出來。（記者劉先進／攝影）

金山華裔Uber司機送餐 惡客連爆粗口被停權

2021-06-23 02:20
「數位新冠疫苗紀錄卡」將顯示與紙版相同的信息，同時還提供一個二維碼，上面有相同的細節。（網上截圖）

加州數位新冠疫苗紀錄卡上路 提供接種證明新選擇

2021-06-20 02:19
聖荷西是全美百萬房價房屋最多的大城市，比率高達47.3%。（Getty Images）

全美百萬房屋最多城 聖荷西、舊金山分居冠亞軍

2021-06-23 01:32

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題

邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題
鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售
大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」

大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」
FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險

FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險
世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？