宣布重回辦公室上班 5000員工…只來了99人
在矽谷及更大範圍的灣區科技界員工每天到公司上班正迅速成為過去時，穿著汗衫工作所帶來的誘惑力，可能會在疫情之後持續很長時間。
例如，Protocol的一份報告發現，在雲計算公司VMware工作的5000多名員工中，在告知回公司上班時，只有99人現身在該公司位於巴洛阿圖的16棟大樓總部，參與疫情後第一天的辦公室工作。
該網站分享的一項預估顯示，VMware的總部可以容納多達8000名工人。
VMware的高管朗恩（Rich Lang，音譯）告訴科技新聞媒體，這是意料之中的事情。他自己是第一天親自到場的人之一。
「正如我們所預期的那樣，大家非常謹慎，要先試試水溫，」他說。
朗恩表示，即使取消了強制要求已接種疫苗的員工在辦公室內戴口罩的規定，人們的親身參與程度也沒有因此改變，這可能成為吸引員工回來上班的一個羈絆。
該公司的一項內部調查發現，三分之一的VMware員工希望永久地遠程工作，近三分之二的人希望靈活的混合工作。
VMware並不是唯一的例子。調查結果證明了遠程工作的好處。對員工來說，辦公室，即使配備了很多設施，也不如在家工作的靈活性更受歡迎，這對那些家在更實惠的非灣區城市的人尤甚。例如對Stripe的員工來說，如果減薪10%意味著可以搬到灣區以外的地方遠程工作，他們都願意接受減薪。
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