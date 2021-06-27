我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增88例本土確診、9人死亡 仍以新北最多

金山疫苗衝刺 打針抽獎、醫師上門協助獨居長者

宣布重回辦公室上班 5000員工…只來了99人

編譯組／綜合電
矽谷的VMware公司重開首日只有2%的員工現身。(取自美聯社)
矽谷的VMware公司重開首日只有2%的員工現身。(取自美聯社)

在矽谷及更大範圍的灣區科技界員工每天到公司上班正迅速成為過去時，穿著汗衫工作所帶來的誘惑力，可能會在疫情之後持續很長時間。

例如，Protocol的一份報告發現，在雲計算公司VMware工作的5000多名員工中，在告知回公司上班時，只有99人現身在該公司位於巴洛阿圖的16棟大樓總部，參與疫情後第一天的辦公室工作。

該網站分享的一項預估顯示，VMware的總部可以容納多達8000名工人。

VMware的高管朗恩（Rich Lang，音譯）告訴科技新聞媒體，這是意料之中的事情。他自己是第一天親自到場的人之一。

「正如我們所預期的那樣，大家非常謹慎，要先試試水溫，」他說。

朗恩表示，即使取消了強制要求已接種疫苗的員工在辦公室內戴口罩的規定，人們的親身參與程度也沒有因此改變，這可能成為吸引員工回來上班的一個羈絆。

該公司的一項內部調查發現，三分之一的VMware員工希望永久地遠程工作，近三分之二的人希望靈活的混合工作。

VMware並不是唯一的例子。調查結果證明了遠程工作的好處。對員工來說，辦公室，即使配備了很多設施，也不如在家工作的靈活性更受歡迎，這對那些家在更實惠的非灣區城市的人尤甚。例如對Stripe的員工來說，如果減薪10%意味著可以搬到灣區以外的地方遠程工作，他們都願意接受減薪。

灣區 疫情 口罩

上一則

缺人力、食材漲 奧克蘭華埠餐廳苦撐

下一則

半遠距、半職場 Adobe疫後改採混和工作模式

延伸閱讀

危險熱浪周末席捲美西 波特蘭可達109°F高溫

危險熱浪周末席捲美西 波特蘭可達109°F高溫
8成居民有新冠病毒抗體 舊金山灣區群體免疫有望

8成居民有新冠病毒抗體 舊金山灣區群體免疫有望
北加州中文學校聯合會 線上辦教師研習營

北加州中文學校聯合會 線上辦教師研習營
熱浪來襲 聖縣緊急狀況講座防災

熱浪來襲 聖縣緊急狀況講座防災
舊金山灣區8成居有新冠病毒抗體 可望群體免疫

舊金山灣區8成居有新冠病毒抗體 可望群體免疫

熱門新聞

這棟位於舊金山太平洋崗的豪宅最近以4350萬元成交，成為舊金山房價最高的房屋。（取自Google地圖）

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

2021-06-19 17:11
馮忠強搬到亞利桑那，他非常滿意。（馮忠強提供）

金山灣區搬到鳳凰城 華人牧師：房子大又不用背貸款

2021-06-23 18:30
舊金山將為應用程式的外賣送餐費永久設限，全美首例。 (美聯社)

全美首例 外賣送餐費佣金 舊金山通過固定15%

2021-06-24 18:31
華人Uber Eats司機Jimmy 送酒水過程中，遭遇種族歧視。他提醒華人朋友，遇到類似遭遇，一定要大聲說出來。（記者劉先進／攝影）

金山華裔Uber司機送餐 惡客連爆粗口被停權

2021-06-23 02:20
「數位新冠疫苗紀錄卡」將顯示與紙版相同的信息，同時還提供一個二維碼，上面有相同的細節。（網上截圖）

加州數位新冠疫苗紀錄卡上路 提供接種證明新選擇

2021-06-20 02:19
聖荷西是全美百萬房價房屋最多的大城市，比率高達47.3%。（Getty Images）

全美百萬房屋最多城 聖荷西、舊金山分居冠亞軍

2021-06-23 01:32

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題

邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題
鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售
大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」

大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」
FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險

FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險
世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？