宣布重回辦公室上班 5000員工…只來了99人

矽谷的VMware公司重開首日只有2%的員工現身。(取自美聯社)

在矽谷及更大範圍的灣區 科技界員工每天到公司上班正迅速成為過去時，穿著汗衫工作所帶來的誘惑力，可能會在疫情 之後持續很長時間。

例如，Protocol的一份報告發現，在雲計算公司VMware工作的5000多名員工中，在告知回公司上班時，只有99人現身在該公司位於巴洛阿圖的16棟大樓總部，參與疫情後第一天的辦公室工作。

該網站分享的一項預估顯示，VMware的總部可以容納多達8000名工人。

VMware的高管朗恩（Rich Lang，音譯）告訴科技新聞媒體，這是意料之中的事情。他自己是第一天親自到場的人之一。

「正如我們所預期的那樣，大家非常謹慎，要先試試水溫，」他說。

朗恩表示，即使取消了強制要求已接種疫苗的員工在辦公室內戴口罩 的規定，人們的親身參與程度也沒有因此改變，這可能成為吸引員工回來上班的一個羈絆。

該公司的一項內部調查發現，三分之一的VMware員工希望永久地遠程工作，近三分之二的人希望靈活的混合工作。

VMware並不是唯一的例子。調查結果證明了遠程工作的好處。對員工來說，辦公室，即使配備了很多設施，也不如在家工作的靈活性更受歡迎，這對那些家在更實惠的非灣區城市的人尤甚。例如對Stripe的員工來說，如果減薪10%意味著可以搬到灣區以外的地方遠程工作，他們都願意接受減薪。