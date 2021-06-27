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朱利安尼灣區友人 遭FBI突擊搜查

編譯組／聖他克魯茲26日電 
聯邦調查局突擊搜查了與朱利安尼有關聯的灣區企業家的住宅。(美聯社)
聯邦調查局突擊搜查了與朱利安尼有關聯的灣區企業家的住宅。(美聯社)

本周，聯邦調查局（FBI）對一位與前總統川普的律師、紐約市前市長朱利安尼（Rudy Giuliani）有關聯的灣區企業家的住宅，進行了突擊搜查。

聯邦調查局發言人周四證實，聯邦調查局特工聚集在「地震警報系統」的創始人兼首席執行官、聖他克魯茲Continuity Capital Group公司的聯合創始人迪克森(George E. Dixon III)的家中，「進行法院授權的執法活動」。該住宅位於聖他克魯茲縣Scotts Valley的阿普度斯（Aptos）小鎮。 

FBI發言人基恩(Ashley Keane)說，聖他克魯茲縣警長辦公室被告知聯邦調查局將進行一次行動，但當地警方沒有參與這次突襲。

現年64歲的迪克森領導幾家企業，他曾在2020年5月28日參與朱利安尼的活動，幫助他為製作一部與拜登總統之子亨特（Hunter Biden）有關的紀錄片籌款1000萬美元。據報導，川普前私人律師朱利安尼在迪克森和加州共和黨籌款人耶魯（Tim Yale）的幫助下，為其項目招募投資者。目前仍無法確認周二對迪克森家的搜查是否與他與朱利安尼的交往有關。

據媒體報導，4月28日，朱利安尼在紐約市的住宅和辦公室也被聯邦調查局搜查，並扣押了他的個人電子產品。周四，朱利安尼被暫停在紐約的律師執業資格。紐約州最高法院在一項裁決中寫道，朱利安尼 「在擔任前總統川普律師和競選團隊的代言人時，誤導了法院、立法者和廣大公眾。」這些誤導性言論是由川普2020年試圖連任失敗後做出的。

迪克森的企業包括CanSortium，這是一家成立於2017年的大麻咨詢機構。該公司的使命在其網站上是這樣描述的：「我們與工業CBD大麻和大麻行業的創始人合作，結合獨特的洞察力和卓越的技能，構築偉大的公司並創造歷史。」

迪克森的地震預警系統安裝於2000年，包括「Quackguard」以及地震預警通知系統。他的Continuity Capital Group 公司成立於2016年，提供資本咨詢、管理咨詢和併購服務。

紐約市 川普 大麻

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