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PG&E 54萬根電線桿老化腐爛…有倒坍隱憂

編譯組／丹維爾26日電 
50多萬根太平洋瓦電老化的木質電線桿，存在安全風險。(電視新聞截圖)
50多萬根太平洋瓦電老化的木質電線桿，存在安全風險。(電視新聞截圖)

據了解，太平洋瓦電PG&E告知監管機構，其公司50多萬根老化的木質電線桿存在隱性腐爛的潛在風險，其中約20萬根位於火災高危地區。

該公司說，它在調查去年7月8日一根電線桿在丹維爾一處後院倒下的原因時，發現了這一新的 「安全問題」。屋主查斯（Bob Chace）說，那天他剛從後院進來，三分鐘後聽到屋頂上傳來撞擊聲，雖然沒有發生火災，也沒有人受傷，但倒落的電線桿最後掉入了他的游泳池，幸好那是一個星期三的中午，游泳池裡沒有人。

50多萬根太平洋瓦電老化的木質電線桿有倒坍隱憂。(電視新聞截圖)
50多萬根太平洋瓦電老化的木質電線桿有倒坍隱憂。(電視新聞截圖)

PG&E在上個月提交的一份通知中告訴監管機構，電線桿倒下是因為其底部長期未被發現的腐朽。該通知承認，公司54萬3560根30多年前安裝的電線桿，都存在較大風險。前加州公共事務委員會CPUC專員桑多瓦爾（Catherine Sandoval）認為，「這是一個巨大的安全問題」。

這些電線桿都是1989年以前安裝竪立的，那時候PG&E因為要使用更環保的方法，就停止使用一種被稱為Cellon的處理殺蟲劑的氣體工藝來保護電桿。PG&E的野外工程師早在2007年就警告說，50多萬根未經過Cellon處理的電線桿壽命不會超過十年。

但該公司並沒有更換老化的電線桿，而是依靠定期檢查來保證其安全。PG&E承認，在20年的時間裡，由於檢驗方法不當，對丹維爾電線桿的例行檢查沒有發現其腐爛。

該公司說，到2030年，所有這50多萬根電桿都將面臨風險。

PG&E表示，它正在制定一個標準，以確定哪些電桿需要更換或加固的優先次序，但桑多瓦爾表示，應該由股東而不是納稅人來支付修復問題的費用。

查斯說，雖然PG&E的官員告訴他，墜落的電線落在泳池裡瞬間就會失去電力，但他認為，如果有人那時正好在泳池裡，這段時間足以造成一些嚴重的傷害。

「這有點嚇人，」他說。「你知道我們很幸運，沒有發生那樣的事情。」

50多萬根太平洋瓦電老化的木質電線桿有倒坍隱憂。(電視新聞截圖)
50多萬根太平洋瓦電老化的木質電線桿有倒坍隱憂。(電視新聞截圖)

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