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舊金山商鋪竊案疫後回升 警憂暴力化

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山一間Walgreens藥妝店內的盜竊事件被拍下，引起全美熱議。（視頻截圖）
舊金山一間Walgreens藥妝店內的盜竊事件被拍下，引起全美熱議。（視頻截圖）

舊金山商鋪商品盜竊（shoplifting）案件，在疫情期間曾急劇減少。然而現在進入「疫後」階段，相關的案件則反彈回升。

早前英文電視台記者在社交媒體上發佈一支視頻，顯示在舊金山一間Walgreens藥妝店內的盜竊事件。嫌犯「毫不畏懼」大大方方地將大批商品放入袋子中，然後離去。視頻引起全美熱議，觀看次數超過600萬，隨後金山警方也抓捕了該名嫌犯。事件也引起了有關舊金山是否面臨著商鋪竊案激增的討論。

然而，商鋪竊案的確是在疫情後期漸漸回升，但是總體而言，仍然尚未有回到疫情前的水平。根據舊金山紀事報的調查，從80年代至今，整體的商鋪竊案的數字是呈下降趨勢。

紀事報援引警察局的數字，顯示舊金山在疫情前的商店竊案數字大約是每月在250宗左右徘徊。去年3月開始，竊案數字則一度將至了100宗以下，現在則大約回升到了接近200宗的水平。

有分析指出，疫情之後竊案下降，是因為很多商店都關門，沒有營業。但是許多Walgreens、CVS這裡的藥妝店，則是作為「必要行業」的類型可以繼續營業，這類的藥妝店則可能經歷了盜竊案的上升，但是整體而言，舊金山的商鋪竊案則沒有上升趨勢。

在華埠，店鋪內小偷小摸的事情也時有發生，令商戶苦惱不已。47號提案將偷竊商鋪價值950元以下的竊案歸為輕罪的事情，也始終在華裔社區內爭論不休。警局人士也指出，商店盜竊案也有呈現暴力化的趨勢。

根據2018年加州公共政策研究所（PPIC）的數字，47號提案通過之後，加州各類財產犯罪（property crime）都有上升。但是在2016，商店盜竊案數字下降，而2018年的數字則和2010年一樣。

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