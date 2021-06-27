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現場教防身…金山華埠關愛博覽會 亞裔長者獲益

記者李晗 / 舊金山報導
志願人員教授長者使用防身自衛用具。（記者李晗 / 攝影）
志願人員教授長者使用防身自衛用具。（記者李晗 / 攝影）

舊金山華埠在6月26日周六期間，舉行了「亞裔關愛博覽會」（AAPI Care Fair），吸引數百人前來參加，讓不少長者從中獲益。

當天活動在華埠的花園角廣場舉行，時間是下午1時至4時。雖然午後天氣炎熱，但是很多民眾都前來參加，其中很多是長者。同時眾多活動的合作方都有擺攤，現場也搭設了主舞台。

長者們在現場可以免費獲得自衛防身的工具，像是胡椒噴霧以及報警器。現場也有志願者在教授長者們如何使用這些器具。像是報警器如何拉開開關，然後再如何關上，或者是胡椒噴霧的使用方法。現場的志願者的身上也貼好了自己能夠說的語言，比如韓語、普通話、越南語等，讓英文程度有限的長者可以無障礙溝通。

「亞裔強勁」機構的代表在現場展示了自衛防身的一些技巧。（記者李晗 / 攝影）
「亞裔強勁」機構的代表在現場展示了自衛防身的一些技巧。（記者李晗 / 攝影）

此外，「亞裔強勁」（Asians Are Strong）機構的代表廖國良（Hudson Liao）、Jeremy Jong等人也在現場展示了自衛防身的一些技巧。他們在主舞台上展示，吸引大批民眾圍觀。數月前，「亞裔強勁」就已經在舊金山市政廳前舉辦過類似的自衛防身術活動，獲得好評。

亞裔關愛博覽會的概念最早源自紐約。兩名亞裔的年輕人陳梅曉（Michelle Tran）和瓊斯健二（Kenji Jones，音譯）發起了「飛越仇恨」（Soar Over Hate）的機構，同時經過了網上的募捐以及其他籌備，在紐約成功舉辦了一次博覽會。隨後他們將活動延展至了西海岸舊金山，惠及西海岸的這個主要的亞裔移民城市。

瓊斯健二表示，在兩地辦這個博覽會活動，感受很相像，都有很多人出來支持。至於會不會再次擴展到美國其他的城市，陳梅曉現在還沒有計畫，因為上一次在紐約的活動主要是在曼哈頓的華埠，她也認為未來會繼續在紐約市的其他亞裔社區開展更多的這種類型的活動。

很多機構都有擺攤，像是Hate crime book（仇恨犯罪手冊）的攤位。（記...
很多機構都有擺攤，像是Hate crime book（仇恨犯罪手冊）的攤位。（記者李晗 / 攝影）

不少本地的機構都和「飛越仇恨」合作，在現場擺攤位。像是Hate crime book的攤位，就在免費派發多種語言的「如何舉報仇恨犯罪」的小冊子。主創人員Esther Young Lim和其他志願者也在現場幫忙派發。此外活動上還有冥想、溝通療癒等環節。

現場免費派發多種語言的「如何舉報仇恨犯罪」的小冊子。（記者李晗 / 攝影）
現場免費派發多種語言的「如何舉報仇恨犯罪」的小冊子。（記者李晗 / 攝影）

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