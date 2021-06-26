我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

虛擬貨幣追查不易 讓勒索軟體業更興盛

記者李榮／灣區報導
比特幣的普及與流通，也讓勒索軟體產業更為興盛。（記者李榮／攝影）
比特幣的普及與流通，也讓勒索軟體產業更為興盛。（記者李榮／攝影）

勒索軟體這幾年來在比特幣（Bitcoin）等虛擬貨幣的興起之下，更加恣意妄為。科技人士指出，勒索軟體通常是利用木馬程式傳播，透過假冒、看似正常的釣魚形式騙人點擊。早期勒索病毒在俄羅斯最為盛行，後來受害的企業與個人遍布全球，但據估計目前多數駭客的基地還是在俄羅斯與東歐。

以近來連續犯下多宗的勒索案件聲名大噪的駭客組織「DarkSide」為例，DarkSide總部位於東歐，只針對英語國家發動網路攻擊；如果他們偵測到俄語、烏克蘭語、白俄羅斯語等語言的電腦，就不會發動攻擊。DarkSide也聲稱不攻擊學校、醫院、非營利組織。依據維基百科的整理，DarkSide一般要求的贖金在20萬元到200萬元之間，而且搞笑的是，他們還聲稱會將部分勒贖而來的贖金捐給慈善機構，打造俠客的形象。

資深資訊安全專家葉雲彬指出，傳統上許多駭客組織都在俄羅斯，其中一個原因或許是當地電腦與資訊高階相關的工作並沒有那麼多，駭客們無法在「正途」上發揮長才，因此轉為駭客。當地駭客也很有默契地不攻擊本地俄羅斯的網絡，以免惹來俄羅斯政府執法機關的執法。

他表示，早期那種天才型、單打獨鬥的駭客或許還是有，但現在大型的網路攻擊，通常是企業組織型的駭客團體所為。這種團體根本就是企業等級，各有分工，而且目標就是要錢。但當然，並不是說企業被勒贖後給了一次錢就高枕無憂，即使被攻擊過，下次還是有可能遭到再次的襲擊。

駐舊金山科技組組長葉至誠也指出，現在的駭客團體不但組織縝密，而且有些還推出類似「套裝軟體」的產品。上游的駭客設計開發出軟體後，賣給下游四處發動攻擊。一方面能擴大盈利，另一方面也等於設置「斷點」，造成追查時，上游的駭客組織更難被揪出。

他並表示，早期駭客勒贖都是要求美金，但國際間的金流交付時也讓執法的機關能夠找到下手的機會、阻斷贖金。然而，在去中心化的虛擬貨幣普及之後，虛擬貨幣也成為一種洗錢的絕佳工具，「現代駭客多半都是要求比特幣作為贖金，逃避追查。」

駭客 白俄羅斯 虛擬貨幣

上一則

舊金山灣區8成居有新冠病毒抗體 可望群體免疫

下一則

金山商會報告 民眾傾向增加警力

延伸閱讀

史上最大加密幣詐騙 兄弟檔捲走36億元比特幣人間蒸發

史上最大加密幣詐騙 兄弟檔捲走36億元比特幣人間蒸發
中國人行整頓虛擬貨幣 約談多家銀行 比特幣聞訊大跌

中國人行整頓虛擬貨幣 約談多家銀行 比特幣聞訊大跌
網路勒贖激增 政府不鼓勵付…但卻可抵稅

網路勒贖激增 政府不鼓勵付…但卻可抵稅
強固密碼 防駭客劫電腦系統 避免密碼一款多用

強固密碼 防駭客劫電腦系統 避免密碼一款多用
「虛擬地址」幫忙？看FBI如何替美東油管業者追回贖金

「虛擬地址」幫忙？看FBI如何替美東油管業者追回贖金

熱門新聞

這棟位於舊金山太平洋崗的豪宅最近以4350萬元成交，成為舊金山房價最高的房屋。（取自Google地圖）

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

2021-06-19 17:11
州政府宣布解封，許多賣場、量販店也湧入大量人潮。（記者江碩涵／攝影）

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

2021-06-19 00:31
馮忠強搬到亞利桑那，他非常滿意。（馮忠強提供）

金山灣區搬到鳳凰城 華人牧師：房子大又不用背貸款

2021-06-23 18:30
舊金山將為應用程式的外賣送餐費永久設限，全美首例。 (美聯社)

全美首例 外賣送餐費佣金 舊金山通過固定15%

2021-06-24 18:31
華人Uber Eats司機Jimmy 送酒水過程中，遭遇種族歧視。他提醒華人朋友，遇到類似遭遇，一定要大聲說出來。（記者劉先進／攝影）

金山華裔Uber司機送餐 惡客連爆粗口被停權

2021-06-23 02:20
「數位新冠疫苗紀錄卡」將顯示與紙版相同的信息，同時還提供一個二維碼，上面有相同的細節。（網上截圖）

加州數位新冠疫苗紀錄卡上路 提供接種證明新選擇

2021-06-20 02:19

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人
你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上
佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔
洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗