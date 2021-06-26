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8成居民有新冠病毒抗體 灣區群體免疫有望

編譯組／灣區25日電
專家表示，灣區已有八成人口具有新冠病毒抗體，很快能夠實現群體免疫。（Getty Images）
專家表示，灣區已有八成人口具有新冠病毒抗體，很快能夠實現群體免疫。（Getty Images）

加州衛生官員表示，灣區已有約八成居民身上可檢測到能對抗新冠病毒的抗體，高於一個月前的七成，代表灣區愈來愈接近實現群體免疫（herd immunity）的目標。

州衛生廳流行病學家潘靄（Erica Pan）醫師日前向加州社區疫苗諮詢委員會（Community Vaccine Advisory Committee）提出分析報告，她說，加州整體已具有新冠病毒抗體的居民比率只比灣區略低，達76.6%。「我們在達成群體免疫方面有很大的進展。」

加州的血清研究透過血庫或醫師診所採集健康民眾的血液進行檢驗，看民眾血液中是否帶有來自自然感染或接種疫苗後產生的抗體。研究所得數據可以用來推斷一個地區的整體免疫力狀況，同時可協助決策者和醫學專家評估一個地區的免疫力高低。

不過，由於這些研究並非隨機取樣，因此不能反映出一個地區真實的社會經濟、地理、年齡和種族的多元性。比方說，研究並不包括還不符合資格接種疫苗的12歲以下居民。

研究結果還顯示，加州各地的抗體比率存在著明顯的地域差異，以在疫情中受重創的南部邊境地區的86.5%為最高。最低的是北加州廣大的農村，只有54.4%，當地受疫情影響雖然最小，但較抗拒接種疫苗。隨著口罩令的取消，以及具高度傳染性的delta變種病毒的流行，這些抗體比率較低的地區面對的感染風險不斷提高。

至於灣區何時可以真正達成群體免疫，舊金山加州流行病學家盧瑟福（George Rutherford）表示很難準確預估，因為這牽涉到許多因素，例如病毒的生物學特徵。

專家估計，原始新冠病毒的傳染率為平均每一名確診者可傳染三人，如果這是主要傳染病毒，則當67%的人口擁有保護力時，群體免疫便能達成。

然而，由於delta變種病毒的傳染率是原始病毒的兩倍，即平均每一名確診者可傳染六人。如果delta成為加州主要的傳染病毒株，則必須有84%到86%的人口擁有保護力才能達成群體免疫。

加州 灣區 疫苗

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