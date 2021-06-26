世界台商聯合總會長 林貴香 事業有成不忘公益

林貴香（前右五）與林猛雄（前右四）在美國事業有成，家庭和樂。（林貴香提供）

美國加州 排舞協會創辦人林貴香，也是世界台灣 商會聯合總會史上第二位的女性總會長。林貴香出生於台東的馬蘭鄉，七歲時父親去世，母親帶著她和弟弟回到外婆家，在基隆與台北求學長大。她的人生過程頗為勵志傳奇，與夫婿林猛雄創業過程雖然艱辛，但果實豐碩；1977年時兩人從台灣移民到聖荷西，一待就是44年，經營過雜貨店、進出口貿易、製圖公司、烈酒店，至今也從事房地產、貸款、土地開發等工作，同時經營大型杏仁園。

林貴香在高中時為了學一技之長接觸日文，之後考進大阪美容專門學校，修讀美容專科與美顏術，完成學業在資生堂公司台北總社擔任講師，又轉到日資的東光電子公司擔任業務部主任。後來，林猛雄考取日本文部省獎學金，於慶應大學攻讀博士，林貴香也前往東京任職Uniden日本商社工作，晚上進修絲段人造花以及草月流插花。

她表示，之後兩人移民美國時已有一定的年紀，加上語言的隔閡，謀生並不容易，「我們可以說是做一行學一行，我在餐館當過服務生，還去聖荷西機場當過安檢員。」而先生林猛雄雖有博士學位，但學術專長是外交、政治與東亞研究，在美國只能重新開始。兩人第一次的創業，是在聖荷西西語裔社區開「Kico's Market 」雜貨店。

70年代末期，林貴香考上加州房地產執照，開啟房地產的仲介與經營。靠著衝勁與活力業績順風順水，也成為公司的股東，相當風光。她也慢慢發現美國對於少數族裔常有特定的優惠，身為亞裔又是女性更容易拿到部分合約，因此創立製圖公司承接政府案件。林猛雄與大女兒則一直經營烈酒店，「我們全年無休，從早開到晚，而且烈酒店畢竟比較複雜，有被偷、被搶的風險。但，每個行業都是辛苦的。」

除了事業以外，林貴香在排舞運動與公益的推廣上，可以說是更為成功。創立十多年的美國加州排舞協會有過3000位會員，每周都在各地舉行超過20多堂課程，連新冠肺炎疫情期間都透過網路跳舞。2003年時排舞協會在天母運動公園曾創下最多6875人、時間最長13分鐘一起跳排舞的金氏世界紀錄。協會會員男女都有，希望大家「舞出健康、舞出快樂、舞出燦爛的人生。」排舞協會不僅經常在社團活動中表演，也曾於中華民國國慶時受邀演出，是僑胞的驕傲。

林貴香在2017年被選為世界台灣商會聯合總會總會長，期間曾隨蔡英文總統兩度出訪，一次去史瓦濟蘭，同年8月又出訪巴拉圭及貝里斯，從商總的角度進行國民外交，替中華民國特殊的處境努力。她認為，生命就是「播種」、「耕耘」、「開花」、「結果」、「收成」，並且「感恩」，近年來她更加積極參與社團與慈善公益活動，包括多年來不間斷地在史丹福兒童醫院擔任義工。

林貴香是世界台灣商會聯合總會史上第二位的女性總會長。右為蔡英文總統。（林貴香提供）

林貴香小檔案

世界台灣商會聯合總會24屆總會長

北美洲台灣商會聯合總會員第22屆總會長

中華民國僑務委員

美國加州排舞協會創辦人兼總教練

世台基金會前執行長

北加州台灣工商會第八屆會長