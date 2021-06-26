缺晶片、失業高…加州二手車市火熱 車價飆升

瘋狂堪比房市，加州二手車價格躍升19%。(美聯社)

疫情時期最令人吃驚的故事之一，是美國 的二手車 價格的大幅飆升。

今年春天，隨著各州經濟的陸續重新開放，人們為重返工作及娛樂產生了購車的需求。然而由於電腦晶片的短缺，汽車製造商無法生產足夠的新車，導致今年春天的新車庫存比一年前低42%。同時失業率的上升使人們只想淘個便宜貨，因此，二手車市場有限的選擇使得競爭變得日益瘋狂。

根據汽車搜索網站iSeeCars的研究，4月份在加州 購買的二手車的平均價格為2萬2973元，而這只在美國所有州中排名第30位。這個價格在12個月內已上升了19%，另有12個州的漲幅更大。

令人驚訝的是，在過去一年中，加州價格漲幅最高的二手車是敞篷車。根據iSeeCars的數據，無頂車型的平均價格為2萬7635元，自2020年4月以來上漲了32%。

接下來是皮卡，價格為3萬6875元，上漲了29%，轎車價格為3萬6114元，上漲了22%。

再來看看經濟實惠的家庭友好型車輛的選擇餘地：轎車的平均價格為2萬1686元，在12個月內增長了20%；SUV為2萬8689元，增長了18%；minivans廂型車為2萬9397元，增長了17%；旅行車為1萬5568美元，增長了16%；掀背車為1萬8988元，增長了7%。

自2020年4月以來，被競標得最多的車型有：

在灣區，雪佛蘭Traverse，售價1萬9026元，上漲58%。豐田Tundra，售價3萬3052元，上漲40%。福特F-150，售價3萬743元，上漲37%。GMC Sierra 1500，售價2萬9839元，上漲37%。路虎Range Rover，售價4萬8647元，上漲35%。

在南加州，豐田Tundra，平均售價3萬0069元。雪佛蘭Camaro為2萬0128元--均上漲39%。日產Titan為2萬6060元，上漲37%。公羊皮卡1500為2萬6273元。GMC Sierra 1500為3萬0760元--均上漲34%。

公平地說，這些令人矚目的二手車價格漲幅，也只有一些充分就業的有現金可燒的人才會問津。