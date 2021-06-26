迷幻藥合法化提案 金山華人集會激烈反對

李少敏表示會繼續抗爭，抗擊毒品合法化。（記者李晗╱攝影）

正在加州 議會中審議的迷幻藥（Psychedelics）的合法化提案，引起不小爭議。多個團體和代表，其中不少是華人，25日在舊金山 舉行集會，激烈反對這個提案。

由舊金山選區的加州議員威善高（Scott Wiener）提出的SB 519法案，將會讓21歲以上的人士持有、分享迷幻藥品的行為合法化，但販賣的行為仍然是非法。法案提出後，爭議不斷。

所謂的迷幻藥，也稱為致幻（hallucinogenic）藥品，包括被聯邦定義為毒品 的多種藥物，如LSD、迷幻蘑菇、MDMA、伊博格鹼（ibogaine）等。威善高之所以提出這個法案，初衷就是為了減少吸毒過量死亡，強化醫學治療的用途，以及減少「打擊毒品」對於少數族裔社區的傷害，因為過往持有毒品被逮捕定罪的大多都是有色人種。

6月25日周五，多位華裔社區人士、政界代表出席在舊金山州政府大樓前的集會，抗議這個法案。一直站在抗爭毒品合法化前線的平等公義協會李少敏表示，合法化這些迷幻藥等同變相鼓勵吸毒，造成的後果不堪設想。他指出，每年都會有類似的法案在加州議會中出現，他已經連續多年把這些提案打下來，也會在未來繼續這樣的抗爭。

南灣庫比蒂諾副市長趙良方出席集會。（記者李晗╱攝影） 屋崙商會主席陳錫澎出席集會。（記者李晗╱攝影）

沙加緬度的地方檢察長舒伯特（Anne Marie Schubert）也特別來到舊金山出席集會。她說，舊金山目前危機重重，毒品氾濫和遊民的問題嚴重，她讓大家反問一下自己，合法化這些毒品，是不是真的是好的公共政策？她也提及自己當年起訴過的一個強姦案件，指出如果合法化這些迷幻藥物，將會對女性的安全造成極大威脅。舒伯特目前也在競逐加州總檢察長（Attorney General），挑戰現任的邦塔（Rob Bonta）。

多位華裔社區人士出席集會，反對SB 519提案，包括屋崙（奧克蘭）華埠商會主席陳錫澎（Carl Chan），南灣庫比蒂諾副市長趙良方（Liang-Fang Chao），前舊金山市長候選人李愛晨（Ellen Lee Zhou），華埠巡邏隊發起人雷千紅（Leanna Louie）等。

威善高回應表示，迷幻藥物療法實際上是在挽救人們的生命。（本報檔案照片）

威善高針對集會示威也發出聲明回應，指出迷幻藥物療法實際上是在挽救人們的生命。「那些患有嚴重的創傷後應激障礙、抑鬱症、成癮和其他心理健康問題民眾—包括許多退伍軍人，正在通過迷幻藥物療法改變他們的生活。」

同時，威善高也認為，SB 519能夠為吸食毒品的人提供一個「退出」的方式。他說，迷幻藥還可以幫助人們停止使用海洛因，考慮到有多少人對海洛因上癮，在舊金山迫切需要阻止人們吸食海洛因。

SB 519法案中，原本也是將氯胺酮（Ketamine）納入合法化的範圍。氯胺酮也就是俗稱「迷姦藥」（date rape drug）的藥品。據悉，威善高辦公室將會把這個藥品從合法化範圍中剔除。法案目前已通過了參議會，正在眾議會的健康委員會中審議。

早前威善高還有一項備受爭議的法案—SB 57，目的是為了合法化「安全注射中心」，讓癮君子可以有「合法」吸毒和獲得協助的場所。該法案也還在加州議會審議中，但是不同說法都指出該案今年將會被擱置。