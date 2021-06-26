加州宣布72億元計畫 幫欠租者繳租 免逼遷令延至9月

加州州長紐森25日在灣區山景城一個臨時遊民收容所宣布延長逼遷保護令後，接受民眾擁抱。（美聯社）

加州 25日宣布一項72億元計畫，將延長逼遷保護令，並為在疫情期間無力繳交房租的租客 支付租金 和水電費。州長紐森（Gavin Newsom）稱，這是美國最大、最全面的租客保護協議。

這項逼遷保護令原本將在6月30日到期。紐森25日與加州立法會達成協議，將逼遷保護令延長三個月到9月底，並承諾會替符合資格的租客還清從2020年4月到今年9月30日拖欠的房租和水電費。

目前還不清楚有多少租客符合這項計畫的資格。不過，加州有來自聯邦的52億元撥款，足以為50萬戶租客每戶繳交1萬零400元的租金。紐森政府相信，這筆錢足夠為符合資格的民眾還清欠租。加州本身還會撥出20億元支付這些租客未付的水電費。

這項提案將於下周在立法會進行投票。遭到房東逼遷的租客，現在有更多時間申請援助，未來也不會因為有不良的信用和租屋紀錄而找不到住房。

受到可負擔住房短缺的影響，加州租金在美國名列前茅，洛杉磯5月中位數月租為2600元，舊金山為2700元。根據加州財政廳公布的數據，加州約25%租房者的住房支出占其收入至少一半。

加州參議會議長艾金斯（Toni Atkins）說：「加州住房狀況在新冠疫情發生前已是危機，疫情只不過讓它變得更糟糕。這次延長逼遷保護令，是為了確保民眾不會失去幫助他們保住家園的安全網。」

要使用這項計畫，民眾的收入不能超過居住地區中位數收入的80%，而且必須是受到疫情影響的人。第二項條件似乎適用於任何人。

不符合資格者仍可受到保護令保護，但前提是必須支付至少25%去年4月到今年9月期間拖欠的租金，一旦支付了至少25%的欠租，房東就無權驅逐他們，但房東還是可以對他們提出欠租的告訴。

這是加州第三度延長逼遷保護令。儘管部分房東對加州願意為欠租者繳交房租表示歡迎，但對加州一再阻止逼遷感到不滿。

加州租賃住房協會（California Rental Housing Association）會長拉馬卡（Christine LaMarca）表示，這項保護令對過去16個月一直處在嚴重財務困境中的房東造成了「無法彌補的傷害」。她說：「這項保護令不知何時才會真正結束，我們感到很焦慮。」

聯邦政府在疫情期間提供各州龐大的經費為欠租者繳房租。部分州也已延長逼遷保護令到9月底，例如華盛頓州。有些州提供最多15個月的租金援助，例如新罕布夏州。