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再增1期警察學院？屋崙折衷方案被否決

記者劉先進／屋崙報導
屋崙市長薛麗比說，暴力和創傷影響在東屋崙和西屋崙的有色人種社區更為嚴重。圖為屋崙警員在華埠辦公。（記者劉先進／攝影）
屋崙市長薛麗比說，暴力和創傷影響在東屋崙和西屋崙的有色人種社區更為嚴重。圖為屋崙警員在華埠辦公。（記者劉先進／攝影）

屋崙市議員勵琪的預算修正案，在市議會全票通過。不過，市議員泰勒（Loren Taylor）24日則提出了折衷方案、即對預算案的少許修改動議，希望第一個財年開設三期警察學院，第二個財年開設兩期，而不是勵琪兩年四期學院計畫。但泰勒和市議員里德（Treva Reid）提出的修改預算條款動議被投票否決。

市議員盛滔（Sheng Thao）表示，如果有需要，市議會可以在任何時候討論增加資金，擴大警察學院規模。實際上，提升公共安全，需要投資於暴力預防和反應。「我住在Laurel地區。有一天，我在主持規則委員會會議，沒待在家中，小兒子在家，被人破門而入。如果資助第五所警察學院，能讓兒子更安全，我會支持，甚至投票支持第10所學院。關鍵是，我們要與城市管理者對話，討論如何創造一個更有效的警察學院，創造更多的畢業生。擁有警員，和社區主導的各種響應者並不相互排斥，像一個拼圖一樣結合在一起。我們需要所有這些資源。」

市議員里德表示，希望在第一個財年再增設一期警察學院。她說，支持勵琪的建議，但也需要考慮一些非裔和西裔婦女或老人報警的需求。正如警察委員會數據的顯示，多數致電911的老人，床邊就有彈孔，他們受到創傷，卻沒有警局回應或相應的救濟。比如，許多東屋崙居民在經歷暴力事件增加的創傷，還有警力反應不足或反應過度的絕望，希望和勵琪團隊找到整體解決方案，重新塑造公共安全的同時，也為老人們的安全提供明確的戰略。

不過， 她和泰勒的動議均被投票否決。

屋崙市長薛麗比稱讚泰勒的建議。她說，泰勒提出了一個有分寸的妥協方案，該方案將為所有新的投資提供資金，以重新構想公共安全，同時仍然保留居民所依賴的基本警員服務，包括已被證明可以減少槍枝暴力的停火計畫。

薛麗比說，社區正在遭受痛苦，不幸的是，暴力和創傷的影響在東屋崙和西屋崙的有色人種社區更為嚴重。市長辦公室將繼續與暴力預防部和警局合作，以破壞城市的暴力循環。屋崙還將積極尋求拜登總統23日宣布的資源，以解決城市和其他許多城市現在正在經歷的可怕的槍枝暴力飆升。

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