日裔女去年除夕遭撞死 雙親擬告金山市府

安倍花子去年除夕在舊金山被汽車撞死，家屬已委任律師準備對舊金山市府提告。（電視新聞截圖）

去年除夕，一名日裔女子在舊金山 街頭遭汽車 撞死，她的家人準備控告市府過失致死。

代表受害者安倍花子（Hanako Abe）雙親的律師事務所日昨提出初步聲明。他們認為，由於舊金山刑事司法系統，特別是地方檢察官 辦公室，未能將肇事男子依過去犯下的罪行定罪入獄，才會造成安倍和另一名受害人普拉特（Elizabeth Platt）死亡。

根據市府紀錄，嫌犯麥卡利斯特（Troy McAlister）去年除夕開著一輛偷來的汽車，因為闖紅燈超速，撞死正在過馬路的安倍和普拉特。

安倍父母還認為，舊金山檢察長博徹思（Chesa Boudin）在這起案件中製造利益衝突問題，因為，博徹思2015年曾短暫當過麥卡利斯特的公辯律師。

然而，舊金山檢察長辦公室發言人馬歇爾（Rachel Marshall）表示，博徹思從未被指派為麥卡利斯特的公辯律師，他只是代替一名同事向法官要求為麥卡利斯特的案件重訂聽證會日期。

舊金山市府律師辦公室發言人柯提（John Coté）表示，他們正在詳閱這項聲明，會在規定的時間內做出回應。

法院文件顯示，45歲的麥卡利斯特在撞死安倍時已獲假釋9個月，在假釋期間曾因各種罪行多次被捕，罪名包括持有贓物、冰毒、盜竊工具、涉嫌汽車盜竊、違反假釋規定等。在這之前，麥卡利斯特於2015年7月因涉嫌持槍搶劫舊金山一家商店被捕，他在這起案件做出的宣誓證詞中表示，他過去曾犯下三項重罪被定罪，一是搶劫，二是企圖劫車。

檢察官表示，麥卡利斯特去年除夕開著一輛偷來的灰色本田轎車，在舊金山Mission Street超速闖紅燈，撞死27歲的安倍和60歲的普拉特。檢察官指出，他們在麥卡利斯特體內驗出冰毒和酒精成分，他在肇事當時還持有手槍，並在肇事後立即棄車逃離現場。

博徹思表示，在這起車禍發生之前，他的辦公室已將所有麥卡利斯特過去被捕的案件移交給加州假釋單位，以便以違反假釋規定逮捕他。博徹思相信，這個方式才有較大的可能性追究麥卡利斯特的責任，並進行干預，以打破累犯的惡性循環，進一步保護公眾。

不過，他後來也承認，「認為假釋監督已足夠，是一項錯誤」。